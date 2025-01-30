Андрей Ярмоленко призвал Динамо бороться за честь клуба в Лиге Европы

Андрей Ярмоленко. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" 30 июня сыграет заключительный матч основного раунда Лиги Европы. Соперником команды станет рижский РФШ.

Перед игрой на пресс-конференции высказался о предстоящем матче лидер команды Андрей Ярмоленко. Слова легенды клуба привела прессслужба "Динамо".

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Андрей Ярмоленко на тренировке "Динамо". Фото: "Динамо"

Ярмоленко призвал играть за честь клуба

Первым делом Ярмоленко высказался о своей травме, которая помешала ему сыграть большое количество матчей в этом сезоне.

"Травмы — это неотъемлемая часть футбола. Конечно, не очень приятно восстанавливаться, но приходится это делать. Хорошо, что вернулся, прошел сборы, сыграл свои минуты. Чувствую себя хорошо, надеюсь, что смогу помочь своей игрой команде на поле", — сказал Андрей.

На вопрос о смене имиджа после дубля в ворота "Галатасарая" Ярмоленко с улыбкой ответил, что с бородой выглядит старше, а хочет выглядеть немного моложе.

Андрей Ярмоленко на тренировке "Динамо". Фото: "Динамо"

По поводу двух матчей Лиги Европы в январе Ярмоленко отметил, что официальные матчи для него как для игрока намного ценнее, чем товарищеские.

Также Ярмоленко признал, что "Динамо" провалило выступление в Лиге Европы, ведь команда не достигла желаемого результата. Он подчеркнул, что болельщикам следует говорить правду, и теперь команда должна выйти на поле и играть за честь клуба, поскольку "Динамо" не может завершить еврокубковый сезон без единой победы.

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