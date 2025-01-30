Андрій Ярмоленко закликав Динамо боротися за честь клубу в Лізі Європи

Андрій Ярмоленко. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" 30 червня зіграє завершальний матч основного раунду Ліги Європи. Суперником команди стане ризький РФШ.

Перед грою на пресконференції висловився про майбутній матч лідер команди Андрій Ярмоленко. Слова легенди клубу навела пресслужба "Динамо".

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Андрій Ярмоленко на тренуванні "Динамо". Фото: "Динамо"

Ярмоленко закликав грати за честь клубу

Спершу Ярмоленко висловився про свою травму, яка завадила йому зіграти велику кількість матчів цього сезону.

"Травми — це невід'ємна частина футболу. Звичайно, не дуже приємно відновлюватися, але доводиться це робити. Добре, що повернувся, пройшов збори, зіграв свої хвилини. Почуваюся добре, сподіваюся, що зможу допомогти своєю грою команді на полі", — сказав Андрій.

На питання про зміну іміджу після дубля у ворота "Галатасарая" Ярмоленко з посмішкою відповів, що з бородою виглядає старшим, а хоче виглядати трохи молодшим.

Андрій Ярмоленко на тренуванні "Динамо". Фото: "Динамо"

Стосовно двох матчів Ліги Європи у січні Ярмоленко зазначив, що офіційні матчі для нього як для гравця набагато цінніші, ніж товариські.

Також Ярмоленко визнав, що "Динамо" провалило виступ у Лізі Європи, адже команда не досягла бажаного результату. Він підкреслив, що вболівальникам слід говорити правду, і тепер команда має вийти на поле й грати за честь клубу, оскільки "Динамо" не може завершити єврокубковий сезон без жодної перемоги.

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