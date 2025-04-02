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Ига Свентек не сыграет против сборной Украины

2 апреля 2025 16:07
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор
Ига Свентек отказалась играть за Польшу против Украины
Ига Свентек. Фото: j48tennis.net
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор

Вторая ракетка мира Ига Свентек не сыграет за Польшу против Украины в квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Ранее она не попала в заявку команды, но до 6 апреля можно было менять заявку.

Однако Свентек решила публично в Instagram объявить о своем решении.

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Ига Свентек. Фото: j48tennis.net

Свентек помогла украинкам

Сборные Украины, Польши и Швейцарии 11-12 апреля в польском городе Радом сыграют в квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

По словам Свентек, решение отказаться сыграть за сборную было для нее тяжелым, но правильным.

Свентек отметила, что всегда с большой гордостью выступает за Польшу и в прошлом году выложилась на полную ради своей страны.

Ига гордится достижениями команды, в частности выходом в полуфинал этого турнира и финал United Cup. Сейчас она решила уделить внимание себе и своим тренировкам, но поддерживает команду и желает девушкам успеха.

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