Костюк и Свитолина на турнире в Цинциннате: результаты матчей третьего круга

Свитолина и Костюк зачехлили ракетки в Цинциннати — Соболенко и Свентек им не дали шанса
На тысячнике в Цинциннате прошли матчи третьего круга одиночного разряда у женщин. На этой стадии Украину представили Марта Костюк и Элина Свитолина.
Украинки сыграли с первой ракеткой мира Игой Свентек и третьей в рейтинге Ариной Соболенко, сообщил портал Новини.LIVE.
Марта Костюк — Ига Свентек — 2:6, 2:6
Костюк провела свой третий матч против польки. Как и в прошлые разы, она уступила в двух сетах.
Матч длился 1 час 11 минут, за которые Костюк подала два эйса, совершила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт.
Свентек не совершала эйсов, совершила две двойные ошибки и использовала пять из 12 брейк-пойнтов.
Свентек в четвертьфинале сыграет против россиянки Миры Андреевой.
Костюк ранее на турнире победила бельгийку Элизе Мартенс и Лулу Сунь из Новой Зеландии.
Элина Свитолина — Арина Соболенко — 5:7, 2:6
Свитолина играла с Соболенко свой пятый матч. Выиграть украинке удалось только раз — в 2020 году в Страсбурге.
Матч длился 1 час 20 минут, во время которых Свитолина совершила пять эйсов, допустила четыре двойные ошибки и использовала один из пяти брейков.
Соболенко подала пять эйсов, совершила три двойные ошибки и реализовала четыре из четырех брейкпоинтов.
Арина в следующем матче сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой.
Свитолина на предыдущих стадиях турнира в Цинциннате победила китаянку Ван Яфань и испанку Джессику Боусас Манейро.
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