Костюк и Свитолина на турнире в Цинциннате: результаты матчей третьего круга

Марта Костюк на турнире в Цинцинатте. Фото: j48tennis.net

На тысячнике в Цинциннате прошли матчи третьего круга одиночного разряда у женщин. На этой стадии Украину представили Марта Костюк и Элина Свитолина.

Украинки сыграли с первой ракеткой мира Игой Свентек и третьей в рейтинге Ариной Соболенко, сообщил портал Новини.LIVE.

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Марта Костюк — Ига Свентек — 2:6, 2:6

Костюк провела свой третий матч против польки. Как и в прошлые разы, она уступила в двух сетах.

Матч длился 1 час 11 минут, за которые Костюк подала два эйса, совершила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт.

Свентек не совершала эйсов, совершила две двойные ошибки и использовала пять из 12 брейк-пойнтов.

Свентек в четвертьфинале сыграет против россиянки Миры Андреевой.

Костюк ранее на турнире победила бельгийку Элизе Мартенс и Лулу Сунь из Новой Зеландии.

Элина Свитолина — Арина Соболенко — 5:7, 2:6

Свитолина играла с Соболенко свой пятый матч. Выиграть украинке удалось только раз — в 2020 году в Страсбурге.

Матч длился 1 час 20 минут, во время которых Свитолина совершила пять эйсов, допустила четыре двойные ошибки и использовала один из пяти брейков.

Соболенко подала пять эйсов, совершила три двойные ошибки и реализовала четыре из четырех брейкпоинтов.

Арина в следующем матче сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой.

Свитолина на предыдущих стадиях турнира в Цинциннате победила китаянку Ван Яфань и испанку Джессику Боусас Манейро.

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