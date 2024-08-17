Костюк і Світоліна на турнірі в Цинциннаті: результати матчів третього кола

Марта Костюк на турнірі в Цинцинатті. Фото: j48tennis.net

На "тисячнику в Цинциннаті пройшли матчі третього кола одиночного розряду у жінок. На цій стадії Україну представили Марта Костюк та Еліна Світоліна.

Українки зіграли з першою ракеткою світу Ігою Свьонтек та третьою в рейтингу — Аріною Соболенко, повідомив портал Новини.LIVE.

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Марта Костюк — Іга Свьонтек — 2:6, 2:6

Костюк провела свій третій матч проти польки. Як і минулі рази, вона поступилася у двох сетах.

Матч тривав 1 годину 11 хвилин, упродовж яких Костюк подала два ейси, зробила три подвійні помилки та реалізувала один брейк-пойнт.

Свьонтек не робила ейсів, зробила дві подвійні помилки та використала п’ять із 12 брейкпойнтів.

Свьонтек у чвертьфіналі зіграє проти росіянки Міри Андрєєвої.

Костюк раніше на турнірі перемогла бельгійку Елізе Мартенс та Лулу Сунь із Нової Зеландії.

Еліна Світоліна — Аріна Соболенко — 5:7, 2:6

Світоліна грала із Соболенко свій п'ятий матч. Виграти українці вдалося лише раз — у 2020 році в Страсбурзі.

Матч тривав 1 годину 20 хвилин, під час яких Світоліна зробила п'ять ейсів, допустила чотири подвійні помилки та використала один з п'яти брейків.

Соболенко подала п'ять ейсів, зробила три подвійні помилки та реалізувала чотири з чотирьох брейкпоінтів.

Арина в наступному матчі зіграє з росіянкою Людмилою Самсоновою.

Світоліна на попередніх стадіях турніру в Цинциннаті перемогла китаянку Ван Яфань та іспанку Джесіку Боусас Манейро.

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