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Іга Свьонтек не зіграє проти збірної України

2 квітня 2025 16:07
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор
Іга Свьонтек відмовилась грати за Польщу проти України
Іга Свьонтек. Фото: j48tennis.net
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор

Друга ракетка світу Іга Свьонтек не зіграє за Польщу проти України в кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг. Ранішевона не потрапила в заявку команди, але до 6 квітня можна було змінювати заявку.

Однак, Свьонтек вирішила публічно в Instagram оголосити про своє рішення.

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Іга Свьонтек. Фото: j48tennis.net

Свьонтек допомогла українкам

Збірні України, Польщі та Швейцарії 11-12 квітня в польському місті Радом зіграють в кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг.

За словами Свьонтек, рішення відмовитись зіграти за збірну було для неї важким, але правильним.

Свьонтек зазначила, що завжди з великою гордістю виступає за Польщу і минулого року виклалася на повну заради своєї країни.

Іга пишається досягненнями команди, зокрема виходом у півфінал цього турніру та фінал United Cup. Зараз вона вирішила приділити увагу собі та своїм тренуванням, але підтримує команду і бажає дівчатам успіху.

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