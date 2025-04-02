Іга Свьонтек відмовилась грати за Польщу проти України

Іга Свьонтек не зіграє проти збірної України
Друга ракетка світу Іга Свьонтек не зіграє за Польщу проти України в кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг. Ранішевона не потрапила в заявку команди, але до 6 квітня можна було змінювати заявку.
Однак, Свьонтек вирішила публічно в Instagram оголосити про своє рішення.
Свьонтек допомогла українкам
Збірні України, Польщі та Швейцарії 11-12 квітня в польському місті Радом зіграють в кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг.
За словами Свьонтек, рішення відмовитись зіграти за збірну було для неї важким, але правильним.
Свьонтек зазначила, що завжди з великою гордістю виступає за Польщу і минулого року виклалася на повну заради своєї країни.
Іга пишається досягненнями команди, зокрема виходом у півфінал цього турніру та фінал United Cup. Зараз вона вирішила приділити увагу собі та своїм тренуванням, але підтримує команду і бажає дівчатам успіху.
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