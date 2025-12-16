Видео
Главная Спорт Известного российского тренера задержали в Германии

Известного российского тренера задержали в Германии

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 12:02
У тренера Зенита Семака возникли проблемы при выезде из ЕС
Тренер "Зенита" Сергей Семак. Фото: Instagram

Главный тренер российского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак и его супруга Анна были задержаны полицией в Мюнхене при попытке вылета в РФ. Инцидент произошел на фоне действия новых европейских ограничений, касающихся вывоза товаров гражданами РФ.

Причиной задержания стало нарушение правил, запрещающих вывоз в Россию приобретенных в ЕС товаров стоимостью свыше 300 евро за единицу, сообщила Анна Семак на своей странице в Instagram.

Читайте также:

В результате проверки супруги Семак были временно отстранены от прохождения посадки и направлены на разбирательство с правоохранительными органами. 

Сергей Семак
Сергей Семак во время матча. Фото: росСМИ

Чем закончился инцидент

Разбирательство завершилось наложением крупного штрафа, а все приобретенные вещи пришлось оставить на территории Евросоюза. Из-за длительных процедур Сергей Семак и его жена не успели на запланированный рейс и были вынуждены приобретать новые билеты на другой самолет за дополнительную плату.

После инцидента пара покинула Германию следующим рейсом. Случай стал одним из публичных примеров того, как новые санкционные нормы ЕС применяются на практике к гражданам России, включая представителей спортивной сферы.

Напомним, президент "Динамо" (Киев) провел жесткий разговор с молодым и перспективным футболистом. 

Чемпионы Украины досрочно вернут из аренды в заграничном клубе одного из своих воспитанников. 

Трансфер Николая Шапаренко в испанскую "Жирону" оказался под угрозой срыва, стали известны детали. 

Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
