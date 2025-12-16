У тренера Зенита Семака возникли проблемы при выезде из ЕС

Тренер "Зенита" Сергей Семак. Фото: Instagram

Главный тренер российского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак и его супруга Анна были задержаны полицией в Мюнхене при попытке вылета в РФ. Инцидент произошел на фоне действия новых европейских ограничений, касающихся вывоза товаров гражданами РФ.

Причиной задержания стало нарушение правил, запрещающих вывоз в Россию приобретенных в ЕС товаров стоимостью свыше 300 евро за единицу, сообщила Анна Семак на своей странице в Instagram.

В результате проверки супруги Семак были временно отстранены от прохождения посадки и направлены на разбирательство с правоохранительными органами.

Сергей Семак во время матча. Фото: росСМИ

Чем закончился инцидент

Разбирательство завершилось наложением крупного штрафа, а все приобретенные вещи пришлось оставить на территории Евросоюза. Из-за длительных процедур Сергей Семак и его жена не успели на запланированный рейс и были вынуждены приобретать новые билеты на другой самолет за дополнительную плату.

После инцидента пара покинула Германию следующим рейсом. Случай стал одним из публичных примеров того, как новые санкционные нормы ЕС применяются на практике к гражданам России, включая представителей спортивной сферы.

