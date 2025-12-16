Відео
Головна Спорт Відомого російського тренера затримали в Німеччині

Відомого російського тренера затримали в Німеччині

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 12:02
У тренера Зеніту Семака виникли проблеми під час виїзду з ЄС
Тренер "Зеніту" Сергій Семак. Фото: Instagram

Головного тренера російського футбольного клубу "Зеніт" Сергія Семака і його дружину Анну затримала поліція в Мюнхені під час спроби вильоту у РФ. Інцидент стався на тлі дії нових європейських обмежень, що стосуються вивезення товарів громадянами РФ.

Причиною затримання стало порушення правил, що забороняють вивезення в Росію придбаних у ЄС товарів вартістю понад 300 євро за одиницю, повідомила Анна Семак на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Унаслідок перевірки подружжя Семак тимчасово відсторонили від проходження посадки та направили на розгляд із правоохоронними органами.

Сергей Семак
Сергій Семак під час матчу. Фото: росЗМІ

Чим закінчився інцидент

Розгляд завершився накладенням великого штрафу, а всі придбані речі довелося залишити на території Євросоюзу. Через тривалі процедури Сергій Семак та його дружина не встигли на запланований рейс і були змушені купувати нові квитки на інший літак за додаткову плату.

Після інциденту пара покинула Німеччину наступним рейсом. Випадок став одним із публічних прикладів того, як нові санкційні норми ЄС застосовують на практиці до громадян Росії, включно з представниками спортивної сфери.

санкції проти Росії спорт футбол тренер російські спортсмени
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
