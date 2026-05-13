Звезда Теда Лассо стал профессиональным футболистом

Кристо Фернандес с Кубком Мира. Фото: Presley Ann/Getty Images

Мексиканский актер Кристо Фернандес подписал профессиональный контракт с американским клубом "Эль-Пасо Локомотив". Публике 35-летний актер известен по роли Дани Рохаса в популярном сериале "Тед Лассо". Команда выступает во втором по силе дивизионе США ЮСЛ Чемпионшип.

Перед подписанием контракта Фернандес находился в клубе на просмотре около двух месяцев, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

За это время Кристо Фернандес тренировался с командой и принял участие в нескольких контрольных матчах. В "Эль-Пасо Локомотив" подтвердили, что актер из сериала "Тед Лассо" будет выступать на позиции нападающего — так же, как и его персонаж в сериале. Главный тренер клуба Хуниор Гонсалес отметил лидерские качества и футбольные навыки новичка.

Фернандес занимался футболом до актерской карьеры

До начала актерской карьеры Кристо Фернандес играл в системе мексиканского клуба "Текос". Однако в юном возрасте ему пришлось завершить выступления из-за серьезной травмы колена. После успеха сериала "Тед Лассо" актер неоднократно заявлял, что хочет вернуться в футбол и снова попробовать себя на профессиональном уровне.

Ранее Фернандес тренировался с резервной командой клуба МЛС "Чикаго Файр", после чего отправился на просмотр в "Эль-Пасо Локомотив". Контракт с американским клубом стал для актера первым профессиональным соглашением в карьере.

Читайте также:

Напомним, Новини.LIVE сообщали, что известный украинский спортсмен неожиданно скончался на 38 году жизни.

Также Новини.LIVE писали о решении тренера сборной Уругвая не брать на Кубок Мира-2026 ветерана Луиса Суареса.