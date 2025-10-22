Видео
Звезды сериала Тед Лассо стали гостями матча Арсенала в ЛЧ

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 10:49
обновлено: 10:48
Актеры Теда Лассо Судейкис и Хант увидели посетили матч Арсенала в ЛЧ
Джейсон Судейкис (слева) и Брендан Хант смотрят матч. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Лондонский "Арсенал" уверенно разгромил мадридский "Атлетико" в Лиге чемпионов, подарив болельщикам яркий вечер на "Эмирейтс". Среди зрителей оказались и актеры культового сериала "Тед Лассо" — Джейсон Судейкис и Брендан Хант.

Звезды кино появились на трибунах в элегантных костюмах и фирменных кепках, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Их присутствие вызвало волну обсуждений в соцсетях. Многие фанаты сравнили атмосферу матча с эпизодами сериала, где футбол становится метафорой веры и человечности. Судейкис и Хант, сыгравшие тренеров, вдохновлённых английским футболом, выглядели так, будто вернулись в собственную киновселенную. 

Как прошел матч "Арсенала"

Арсенал провел один из лучших поединков осени, выиграв у "Атлетико" с крупным счетом 4:0. Команда Микеля Артеты с первых минут контролировала игру, забив трижды до перерыва и не оставив сопернику шансов на камбэк. 

Джейсон Судейкис и Брендан Хант
Джейсон Судейкис и Брендан Хант во время поединка. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Сериал "Тед Лассо" стал мировым феноменом, получив 11 премий "Эмми" и создав новую волну интереса к английскому футболу. История американского тренера, оказавшегося в премьер-лиге, прославилась своим теплом и философией поддержки. 

Недавно сериал был официально продлен на четвертый сезон, съемки которого стартовали в июле 2025-го. Создатели объявили, что сюжет четвертого сезона будет основан на новой теме, но сохранит многих ключевых героев. Некоторые актеры подтвердили участие в съемках.

Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
