Актеры Теда Лассо Судейкис и Хант увидели посетили матч Арсенала в ЛЧ

Джейсон Судейкис (слева) и Брендан Хант смотрят матч. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Лондонский "Арсенал" уверенно разгромил мадридский "Атлетико" в Лиге чемпионов, подарив болельщикам яркий вечер на "Эмирейтс". Среди зрителей оказались и актеры культового сериала "Тед Лассо" — Джейсон Судейкис и Брендан Хант.

Звезды кино появились на трибунах в элегантных костюмах и фирменных кепках, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Их присутствие вызвало волну обсуждений в соцсетях. Многие фанаты сравнили атмосферу матча с эпизодами сериала, где футбол становится метафорой веры и человечности. Судейкис и Хант, сыгравшие тренеров, вдохновлённых английским футболом, выглядели так, будто вернулись в собственную киновселенную.

Как прошел матч "Арсенала"

Арсенал провел один из лучших поединков осени, выиграв у "Атлетико" с крупным счетом 4:0. Команда Микеля Артеты с первых минут контролировала игру, забив трижды до перерыва и не оставив сопернику шансов на камбэк.

Джейсон Судейкис и Брендан Хант во время поединка. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Сериал "Тед Лассо" стал мировым феноменом, получив 11 премий "Эмми" и создав новую волну интереса к английскому футболу. История американского тренера, оказавшегося в премьер-лиге, прославилась своим теплом и философией поддержки.

Недавно сериал был официально продлен на четвертый сезон, съемки которого стартовали в июле 2025-го. Создатели объявили, что сюжет четвертого сезона будет основан на новой теме, но сохранит многих ключевых героев. Некоторые актеры подтвердили участие в съемках.

Напомним, Эрлинг Холанн записал на свой счет серьезное достижение, которое раньше покорилось только Криштиану Роналду.

В "Полесье" может перейти один из футболистов, который не нужен Александру Шовковскому в "Динамо".

А болельщики в Украине смогут увидеть матч Лиги Конференций с участием турецкого "Самсунспора".