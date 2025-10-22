Актори Теда Лассо Судейкіс та Гант побачили відвідали матч Арсеналу в ЛЧ

Джейсон Судейкіс (ліворуч) та Брендан Гант дивляться матч. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Лондонський "Арсенал" упевнено розгромив мадридський "Атлетіко" в Лізі чемпіонів, подарувавши вболівальникам яскравий вечір на "Емірейтс". Серед глядачів опинилися й актори культового серіалу "Тед Лассо" — Джейсон Судейкіс та Брендан Гант.

Зірки кіно з'явилися на трибунах в елегантних костюмах і фірмових кепках, повідомляє портал Новини.LIVE.

Їхня присутність викликала хвилю обговорень у соцмережах. Багато фанатів порівняли атмосферу матчу з епізодами серіалу, де футбол стає метафорою віри й людяності. Судейкіс та Гант, які зіграли тренерів, натхненних англійським футболом, виглядали так, ніби повернулися у власний кіновсесвіт.

Як пройшов матч "Арсеналу"

Арсенал провів один із найкращих поєдинків осені, вигравши в "Атлетіко" з великим рахунком 4:0. Команда Мікеля Артети з перших хвилин контролювала гру, забивши тричі до перерви та не залишивши супернику шансів на камбек.

Джейсон Судейкіс та Брендан Гант під час поєдинку. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Серіал "Тед Лассо" став світовим феноменом, отримавши 11 премій "Еммі" і створивши нову хвилю інтересу до англійського футболу. Історія американського тренера, який опинився в прем'єр-лізі, прославилася своїм теплом та філософією підтримки.

Нещодавно серіал був офіційно продовжений на четвертий сезон, зйомки якого стартували в липні 2025-го. Творці оголосили, що сюжет четвертого сезону буде заснований на новій темі, але збереже багатьох ключових героїв. Деякі актори підтвердили участь у зйомках.

