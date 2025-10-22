Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Зірки серіалу Тед Лассо стали гостями матчу Арсеналу в ЛЧ

Зірки серіалу Тед Лассо стали гостями матчу Арсеналу в ЛЧ

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 10:49
Оновлено: 10:48
Актори Теда Лассо Судейкіс та Гант побачили відвідали матч Арсеналу в ЛЧ
Джейсон Судейкіс (ліворуч) та Брендан Гант дивляться матч. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Лондонський "Арсенал" упевнено розгромив мадридський "Атлетіко" в Лізі чемпіонів, подарувавши вболівальникам яскравий вечір на "Емірейтс". Серед глядачів опинилися й актори культового серіалу "Тед Лассо" — Джейсон Судейкіс та Брендан Гант.

Зірки кіно з'явилися на трибунах в елегантних костюмах і фірмових кепках, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Їхня присутність викликала хвилю обговорень у соцмережах. Багато фанатів порівняли атмосферу матчу з епізодами серіалу, де футбол стає метафорою віри й людяності. Судейкіс та Гант, які зіграли тренерів, натхненних англійським футболом, виглядали так, ніби повернулися у власний кіновсесвіт.

Як пройшов матч "Арсеналу"

Арсенал провів один із найкращих поєдинків осені, вигравши в "Атлетіко" з великим рахунком 4:0. Команда Мікеля Артети з перших хвилин контролювала гру, забивши тричі до перерви та не залишивши супернику шансів на камбек.

Джейсон Судейкис и Брендан Хант
Джейсон Судейкіс та Брендан Гант під час поєдинку. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Серіал "Тед Лассо" став світовим феноменом, отримавши 11 премій "Еммі" і створивши нову хвилю інтересу до англійського футболу. Історія американського тренера, який опинився в прем'єр-лізі, прославилася своїм теплом та філософією підтримки.

Нещодавно серіал був офіційно продовжений на четвертий сезон, зйомки якого стартували в липні 2025-го. Творці оголосили, що сюжет четвертого сезону буде заснований на новій темі, але збереже багатьох ключових героїв. Деякі актори підтвердили участь у зйомках.

Нагадаємо, Ерлінг Голанн записав на свій рахунок серйозне досягнення, яке раніше підкорилося тільки Кріштіану Роналду.

У "Полісся" може перейти один із футболістів, який не потрібен Олександру Шовковському в "Динамо".

А вболівальники в Україні зможуть побачити матч Ліги Конференцій за участю турецького "Самсунспора".

спорт футбол Ліга чемпіонів Тед Лассо Джейсон Судейкіс Арсенал
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації