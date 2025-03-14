Тед Лассо повертається — Судейкіс розкрив деталі 4 сезону

Джейсон Судейкіс у ролі Теда Лассо. Фото: скриншот YouTube

Голлівудський актор і продюсер Джейсон Судейкіс порадував шанувальників популярного серіалу про футбол "Тед Лассо". Це шоу може повернутися на екрани з четвертим сезоном телевізійного проєкту.

Судейкіс підтвердив, що робота над новим сезоном уже триває, повідомляє New Heights у соцмережі Х.

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"Тед Лассо" входить до списку найпопулярніших телесеріалів в історії. За 2023 рік його переглянули понад 16,9 млрд разів. Наприкінці третього сезону автори шоу заявили, що хочуть "поставити крапку" і попрощатися з героями серіалу. Проте несподівано стало відомо, що проєкт повернеться з 4 сезоном.

Ханна Воддінгем у ролі Ребекки Велтон. Фото: скриншот YouTube

Про що буде новий сезон "Теда Лассо"

Джейсон Судейкіс підтвердив інформацію про те, що робота над новим сезоном шоу вже ведеться. Він не став розкривати подробиці, але заявив, що йтиметься про роботу жіночої футбольної команди. Поки не відомо, чи повернуться до своїх ролей Ханна Воддінгем (Ребекка Велтон), Бретт Голдстін (Рой Кент), Джуно Темпл (Кілі Джонс) та інші улюбленці глядачів.

Прем'єра четвертого сезону поки не розголошується.

Кадр із трейлера серіалу "Тед Лассо". Фото: скриншот YouTube

Про що серіал "Тед Лассо"

У центрі сюжету популярного серіалу пригоди скромного американського тренера, який переїхав до Англії та почав тренувати команду з другого за силою місцевого дивізіону. Згодом йому вдається не тільки домогтися кар'єрних успіхів, а й допомогти оточуючим розв'язати найрізноманітніші проблеми.

Шоу стабільно є одним з улюблених серіалів серед глядачів, які вважають цей проєкт глибоким, багатогранним, несподіваним і наповненим чудовим добрим гумором.

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