Тед Лассо возвращается — Судейкис раскрыл детали 4 сезона

Тед Лассо вернется на экраны с 4 сезоном — что известно
Голливудский актер и продюсер Джейсон Судейкис обрадовал поклонников популярного сериала про футбол "Тед Лассо". Это шоу может вернуться на экраны с четвертым сезоном телевизионного проекта.
Судейкис подтвердил, что работа над новым сезоном уже идет, сообщает New Heights в соцсети Х.
"Тед Лассо" входит в список самых популярных телесериалов в истории. За 2023 год его просмотрели больше 16,9 млрд раз. В конце третьего сезона авторы шоу заявили, что хотят "поставить точку" и попрощаться с героями сериала. Однако неожиданно стало известно, что проект вернется с 4 сезоном.
О чем будет новый сезон "Теда Лассо"
Джейсон Судейкис подтвердил информацию о том, что работа над новым сезоном шоу уже ведется. Он не стал раскрывать подробности, но заявил, что речь пойдет о работе женской футбольной команды. Пока не известно, вернутся ли к своим ролям Ханна Уоддингем (Ребекка Уэлтон), Бретт Голдстин (Рой Кент), Джуно Темпл (Кили Джонс) и другие любимцы зрителей.
Премьера четвертого сезона пока не разглашается.
О чем сериал "Тед Лассо"
В центре сюжета популярного сериала приключения скромного американского тренера, который переехал в Англию и начал тренировать команду из второго по силам местного дивизиона. Со временем ему удается не только добиться карьерных успехов, но и помочь окружающим решить самые разные проблемы.
Шоу стабильно является одним из любимых сериалов среди зрителей, который считают этот проект глубоким, многогранным, неожиданным и наполненным великолепным добрым юмором.
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