Відомий актор підписав контракт із футбольним клубом

Дата публікації: 13 травня 2026 18:31
Зірка Теда Лассо став професійним футболістом
Крісто Фернандес із Кубком Світу. Фото: Presley Ann/Getty Images

Мексиканський актор Крісто Фернандес підписав професійний контракт з американським клубом "Ель-Пасо Локомотив". Публіці 35-річний актор відомий за роллю Дані Рохаса в популярному серіалі "Тед Лассо". Команда виступає у другому за силою дивізіоні США ЮСЛ Чемпіоншип.

Перед підписанням контракту Фернандес перебував у клубі на перегляді близько двох місяців, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на Reuters.

За цей час Крісто Фернандес тренувався з командою і взяв участь у декількох контрольних матчах. В "Ель-Пасо Локомотив" підтвердили, що актор із серіалу "Тед Лассо" виступатиме на позиції нападника — так само, як і його персонаж у серіалі. Головний тренер клубу Хуніор Гонсалес відзначив лідерські якості та футбольні навички новачка.

Фернандес займався футболом до акторської кар'єри

До початку акторської кар'єри Крісто Фернандес грав у системі мексиканського клубу "Текос". Однак у юному віці йому довелося завершити виступи через серйозну травму коліна. Після успіху серіалу "Тед Лассо" актор неодноразово заявляв, що хоче повернутися у футбол і знову спробувати себе на професійному рівні.

Раніше Фернандес тренувався з резервною командою клубу МЛС "Чикаго Файр", після чого вирушив на перегляд в "Ель-Пасо Локомотив". Контракт з американським клубом став для актора першою професійною угодою в кар'єрі.

Футбол трансфери Тед Лассо Крісто Фернандес
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
