Как менялся заработок Усика: самые крупные гонорары боксера

Украинский боксер Александр Усик. Фото: Getty Images. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Андрущак Редактор

Бывший абсолютный чемпион мира в сверхтяжелом весе Александр Усик является одним из самых титулованных боксеров в истории. При этом он успешен еще и в другой сфере. Спортсмен за годы карьеры сумел заработать сотни миллионов долларов.

Доход Усика рос каждый год во время активных выходов на ринг, сообщают Новини.LIVE.

На вершине карьеры украинский боксер объединил все чемпионские пояса в сверхтяжелом весе и стал одним их самых популярных спортсменов мира. Согласно словам его бывшего промоутера Александра Красюка, Александр Усик за счет своей непосредственности и природной харизмы мог очаровать кого угодно. На его условия соглашались организаторы боев по всему миру, что принесло украинцу рекордные гонорары.

Александр Усик с женой Екатериной. Фото: instagram.com/usykaa/

Заработки Усика постоянно росли

В начале профессиональной карьеры и во время выступлений во Всемирной боксерской суперсерии доходы украинского спортсмена колебались от 45 тысяч до полумиллиона долларов за бой. Прорыв наступил после перехода Александра Усика в сверхтяжелый вес. Осенью 2019 года украинец сразился с Чаззом Уизерспуном и заработал 1,5 млн долларов. Противостояние с Дереком Чисорой в октябре 2020 года принесло ему уже 2,5 млн долларов.

Осенью 2021 года Александр Усик впервые встретился на ринге с Энтони Джошуа. Победа принесла ему не только несколько титулов, но и 15 млн долларов. Реванш британца прошел в 2022 году. В мировой бокс ворвались представители Саудовской Аравии, что сказалось на заработках боксеров. Александр Усик получил уже 35 млн долларов. В дальнейшем его гонорары продолжали расти.

Суммы доходов Усика с 2024 года

Первый бой с Тайсоном Фьюри. Май 2024 года. Заработок: 45 млн долларов.

Реванш с Тайсоном Фьюри. Декабрь 2024 года. Заработок: 104 млн долларов.

Реванш с Даниэлем Дюбуа. Июль 2025 года. Заработок: 132 млн долларов.

Информация о том, сколько Александр Усик получил за поединок с кикбоксером Рико Верховеном, разнятся в зависимости от источника. Доход украинца составил от 40 до 100 млн евро.

Также Александр Усик зарабатывает спонсорских контрактах и части доходов от прав на продажу боев с его участием. Спортсмен неоднократно заявлял, что всегда платит налоги в украинскую казну.

Экс-чемпион мира проведет еще один бой в профессиональной карьере. Он не подтверждал имени своего противника, но инсайдеры уверены, что им станет американец Деонтей Уайлдер. Не исключено, что за прощальное противостояние Александр Усик снова заработает рекордный гонорар.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что Элина Свитолина обратилась к болельщикам после выхода в четвертьфинал турнира WTA 500 в Вашингтоне.

Ранее Новини.LIVE сообщали, из чего складывает годовой заработок олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Ярославы Магучих.