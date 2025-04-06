Филип Хргович одержал победу над Джо Джойсом в Манчестере

Джо Джойс и Филип Хргович. Фото: Queensberry Promotions

В Манчестере прошло большое боксерское шоу. В главном событии в десятираундовом поединке сражались супертяжеловесы Джо Джойс из Великобритании и Филип Хргович из Хорватии.

Бой прошел всю дистанцию, сообщил портал Новини.LIVE.

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В первом раунде Джойс пошел вперед, но часто пропускал навстречу.

В начале второго раунда Джойс начал отступать и брать перерывы, тогда как Хргович, несмотря на это, уверенно его разбивал ударами в голову.

В третьем раунде британец перехватил контроль и нанес хорвату серьезное рассечение. Однако, Джойс снова пропустил жесткие удары.

Четвертый раунд прошел под контролем Хрговича, который на контратаках успевал доставать Джойса, работавшего не джебом, а оверхендами.

Джойс, в свою очередь, пытался задавить соперника, целясь в корпус. К седьмому раунду оба бойца заметно устали, но хорват сумел выстоять после тяжелого левого хука в челюсть.

В восьмом Джойс держал преимущество большую часть времени, но потерял инициативу в конце и проиграл раунд.

Девятый раунд прошел под доминированием Хрговича, который уверенно перебивал соперника.

По итогам боя судьи отдали победу хорвату со счетом 97-93, 96-95 и 98-92.

Для Хрговича это 18 победа, при 14 нокаутах, и одном поражении.

У Джойса 16 победу, 15 нокаутами, и четыре поражения.

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