Джалолов vs Шевадзуцкий — как фаворит едва не провалил бой в Астане

Бой Шевадзуцкий - Джалолов. Фото: скриншот

В Астане на "Барыс Арене" прошло большое боксерское шоу. В рамках андеркарта украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий дрался с двукратным олимпийским чемпионом из Узбекистана Баходиром Джалоловым (15-0, 14 КО), который провел 15-й бой в профи, но первый после Олимпиады в Париже.

Шевадзуцкий удивил многих, поскольку Джалолов не нокаутировал его в начале боя, сообщил портал Новини.LIVE.

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🇺🇿2x Олимпийский золотой медалист Баходир Джалолов одержал победу UD10 над Игорем Шевадзуцким в своем возвращении в профессиональный бокс в Астане, Казахстан pic.twitter.com/7GJ474ug74 - Tokkerū (@ATokkers5) 5 апреля 2025 г.

Как Шевадзуцкий удивил

Шевадзуцкий с первых раундов занял центр ринга, закрылся блоком и начал давить на узбека, почти не используя ударов. Джалолов двигался по периметру, часто отталкивая соперника передней рукой, а не бил джеб.

В ринге в этот вечер не хватало активных действий от фаворита, который ранее вызвал на бой Александра Усика.

В третьем раунде узбек оживился, начал бросать комбинации, апперкоты, и Шевадзуцкий оказался в нокдауне после левого прямого. Но добить украинца не удалось — удары фаворита гасились в защите.

В четвертом раунде Шевадзуцкий попал правым боковым, а в седьмом даже пошатнул очень уставшего Джалолова. Узбек ответил ударом по затылку после гонга, чем вызвал недовольство.

Болельщики гудели от скуки. В финальном десятом раунде соперники снова боролись, Шевадзуцкий бил по затылку, но финальный гонг стал спасением для всех фанатов бокса.

Судьи отдали победу Джалолову: 100-89, 97-92, 97-93). Однако, за такое выступление можно и дисквалифицировать обоих боксеров, если бы в боксе была справедливость.

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