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Українець Шевадзуцький дав бій дворазовому олімпійському чемпіону

5 квітня 2025 23:49
Олексій Паламарчук - Редактор
Джалолов vs Шевадзуцький — як фаворит ледь не провалив бій у Астані
Бій Шевадзуцький — Джалолов. Фото: скриншот
Олексій Паламарчук - Редактор

В Астані на "Барыс Арені" пройшло велике боксерське шоу. В рамках андеркарта український суперважковаговик Ігор Шевадзуцький бився з двократним олімпійським чемпіоном із Узбекистану Баходиром Джалоловим (15-0, 14 КО), який провів 15-й бій в профі, але перший після Олімпіади в Парижі.

Шевадзуцький здивував багатьох, оскільки Джалолов не нокаутував його на початку бою, повідомив портал Новини.LIVE.

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Як Шевадзуцький здивував

Шевадзуцький із перших раундів зайняв центр рингу, закрився блоком і почав тиснути на узбека, майже не використовуючи ударів. Джалолов рухався по периметру, часто відштовхуючи суперника передньою рукою, а не бив джеб.

В ринзі цього вечора бракувало активних дій від фаворита, який раніше викликав на бій Олександра Усика.

У третьому раунді узбек пожвавився, почав кидати комбінації, аперкоти, і Шевадзуцький опинився в нокдауні після лівого прямого. Та добити українця не вдалося — удари фаворита гасилися в захисті.

У четвертому раунді Шевадзуцький влучив правим боковим, а в сьомому навіть похитнув дуже втомленого Джалолова. Узбек відповів ударом по потилиці після гонгу, чим викликав невдоволення.

Уболівальники гуділи від нудьги. У фінальному десятому раунді суперники знову боролися, Шевадзуцький бив по потилиці, але фінальний гонг став порятунком для всіх фанатів боксу.

Судді віддали перемогу Джалолову: 100-89, 97-92, 97-93). Однак, за такий виступ можна й дискваліфікувати обох боксерів, якби у боксі була справедливість.

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