Філіп Хргович здобув перемогу над Джо Джойсом у Манчестері

Джо Джойс та Філіп Хргович. Фото: Queensberry Promotions

В Манчестері пройшло велике боксерське шоу. В головній події в десятираундовому поєдинку билися суперважковаговики Джо Джойс із Великої Британії та Філіп Хргович з Хорватії.

Бій пройшов всю дистанцію, повідомив портал Новини.LIVE.

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Як пройшов бій Джойс — Хргович

У першому раунді Джойс пішов уперед, але часто пропускав назустріч.

На початку другого раунду Джойс почав відступати й брати перерви, тоді як Хргович, попри це, впевнено його розбивав ударами в голову.

У третьому раунді британець перехопив контроль та завдав хорвату серйозне розсічення. Однак, Джойс знову пропустив жорсткі удари.

Четвертий раунд пройшов під контролем Хрговича, який на контратаках встигав діставати Джойса, який працював не джебом, а оверхендами.

Джойс, своєю чергою, намагався задавити суперника, цілячись у корпус. До сьомого раунду обидва бійці помітно втомилися, але хорват зумів вистояти після важкого лівого хука в щелепу.

У восьмому Джойс тримав перевагу більшу частину часу, але втратив ініціативу наприкінці та програв раунд.

Дев’ятий раунд пройшов під домінуванням Хрговича, який упевнено перебивав суперника.

За підсумками бою судді віддали перемогу хорвату з рахунком 97-93, 96-95 і 98-92.

Для Хрговича це 18 перемога, при 14 нокаутах, та одній поразці.

У Джойса 16 перемогу, 15 нокаутами, та чотири поразки.

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