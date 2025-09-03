Что известно о рефери игры Украина — Франция

Арбитр Данни Маккели во время матча. Фото: instagram.com/scheidsrechtermakkelie/

Главным арбитром предстоящего матча отбора ЧМ-2026 между сборными Украины и Франции назначен голландский судья Данни Маккели. Встреча пройдет 5 сентября во Вроцлаве.

Это противостояние будет стартовым для обеих команд в квалификации, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Помогать Данни Маккели будут его соотечественники Гессель Стигстра и Ян де Врис, четвертым судьей станет Алларт Линдгут. За систему ВАР отвечают Деннис Гиглер и Рихард Мартенс, также представляющие Нидерланды.

Довбик и Зинченко на тренировке в сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Маккели считается одним из самых авторитетных европейских арбитров. В его активе работа на чемпионатах мира и Европы, а также финалах еврокубков. Параллельно с судейством он служит офицером полиции в Роттердаме, что укрепило его репутацию жесткого и дисциплинированного рефери.

Статистика и стиль работы арбитра

В среднем Маккели назначает около четырех пенальти за сезон в турнирах под эгидой УЕФА и показывает более 100 желтых карточек. Он известен внимательностью к эпизодам в штрафной и уверенностью в использовании ВАР. Для сборной Украины это не первое знакомство с голландцем: ранее он уже обслуживал матчи команды на международной арене.

Назначение Маккели на игру с Францией подтверждает статус матча как одного из центральных в туре. Опытный рефери должен обеспечить контроль и минимизировать спорные моменты в поединке, который будет иметь огромное значение для обеих сборных.

Напомним, в составе киевского "Динамо" не исключена тренерская отставка, но у Александра Шовковского есть шанс сохранить работу.

Владислав Ванат взял с собой в Испанию свою девушку — кто она такая и как выглядит.

Президент "Динамо" Игорь Суркис мог подписать в команду игрока, который становится звездой украинского футбола.