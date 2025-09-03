Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Кто такой Маккели, назначенный судьей на матч Украина — Франция

Кто такой Маккели, назначенный судьей на матч Украина — Франция

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 15:37
Что известно о рефери игры Украина — Франция
Арбитр Данни Маккели во время матча. Фото: instagram.com/scheidsrechtermakkelie/

Главным арбитром предстоящего матча отбора ЧМ-2026 между сборными Украины и Франции назначен голландский судья Данни Маккели. Встреча пройдет 5 сентября во Вроцлаве. 

Это противостояние будет стартовым для обеих команд в квалификации, сообщает портал Новини.LIVE. 

Реклама
Читайте также:

Помогать Данни Маккели будут его соотечественники Гессель Стигстра и Ян де Врис, четвертым судьей станет Алларт Линдгут. За систему ВАР отвечают Деннис Гиглер и Рихард Мартенс, также представляющие Нидерланды.

Александр Зинченко
Довбик и Зинченко на тренировке в сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Маккели считается одним из самых авторитетных европейских арбитров. В его активе работа на чемпионатах мира и Европы, а также финалах еврокубков. Параллельно с судейством он служит офицером полиции в Роттердаме, что укрепило его репутацию жесткого и дисциплинированного рефери.

Статистика и стиль работы арбитра

В среднем Маккели назначает около четырех пенальти за сезон в турнирах под эгидой УЕФА и показывает более 100 желтых карточек. Он известен внимательностью к эпизодам в штрафной и уверенностью в использовании ВАР. Для сборной Украины это не первое знакомство с голландцем: ранее он уже обслуживал матчи команды на международной арене.

Назначение Маккели на игру с Францией подтверждает статус матча как одного из центральных в туре. Опытный рефери должен обеспечить контроль и минимизировать спорные моменты в поединке, который будет иметь огромное значение для обеих сборных. 

Напомним, в составе киевского "Динамо" не исключена тренерская отставка, но у Александра Шовковского есть шанс сохранить работу. 

Владислав Ванат взял с собой в Испанию свою девушку — кто она такая и как выглядит

Президент "Динамо" Игорь Суркис мог подписать в команду игрока, который становится звездой украинского футбола. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу судьи Сборная Франции по футболу ЧМ-2026 по футболу
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации