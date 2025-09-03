Відео
Хто такий Маккелі, призначений суддею на матч Україна — Франція

Хто такий Маккелі, призначений суддею на матч Україна — Франція

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 15:37
Що відомо про рефері гри Україна — Франція
Арбітр Данні Маккелі під час матчу. Фото: instagram.com/scheidsrechtermakkelie/

Головним арбітром майбутнього матчу відбору ЧС-2026 між збірними України та Франції призначено голландського суддю Данні Маккелі. Зустріч відбудеться 5 вересня у Вроцлаві.

Це протистояння буде стартовим для обох команд у кваліфікації, повідомляє портал Новини.LIVE.

Допомагати Данні Маккелі будуть його співвітчизники Гессель Стігстра та Ян де Вріс, четвертим суддею стане Алларт Ліндгут. За систему ВАР відповідають Денніс Гіглер та Ріхард Мартенс, які також представляють Нідерланди.

Александр Зинченко
Довбик та Зінченко на тренуванні у збірній України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Маккелі вважається одним із найавторитетніших європейських арбітрів. У його активі робота на чемпіонатах світу та Європи, а також фіналах єврокубків. Паралельно із суддівством він служить офіцером поліції в Роттердамі, що зміцнило його репутацію жорсткого та дисциплінованого рефері.

Статистика та стиль роботи арбітра

У середньому Маккелі призначає близько чотирьох пенальті за сезон у турнірах під егідою УЄФА та показує понад 100 жовтих карток. Він відомий уважністю до епізодів у штрафному та впевненістю у використанні ВАР. Для збірної України це не перше знайомство з голландцем: раніше він уже обслуговував матчі команди на міжнародній арені.

Призначення Маккелі на гру з Францією підтверджує статус матчу як одного з центральних у турі. Досвідчений рефері має забезпечити контроль та мінімізувати спірні моменти в поєдинку, який матиме величезне значення для обох збірних.

Нагадаємо, у складі київського "Динамо" не виключена тренерська відставка, але в Олександра Шовковського є шанс зберегти роботу.

Владислав Ванат взяв із собою в Іспанію свою дівчину — хто вона така і який вигляд має.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс міг підписати в команду гравця, який стає зіркою українського футболу.

спорт футбол Збірна України з футболу судді Збірна Франції з футболу ЧС-2026 з футболу
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
