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Киммих похвалил двух игроков сборной Украины после товарищеского матча

4 июня 2024 11:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Киммих оценил игру сборной Украины в обороне
Йозуа Киммих (справа) и Томас Мюллер на тренировке. Фото: Reuters/Karina Hessland
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лидер сборной Германии Йозуа Киммих разочарован ничьей своей команды в контрольном спарринге с Украиной. Футболисты Бундестим не забили сопернику ни одного мяча. 

Киммих похвалил команду Реброва за игру в обороне, сообщает Bild

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Сборная Германии провела на половине поля украинской команды большую часть товарищеского поединка. Немцы создали много моментов у ворот Анатолий Трубина и даже попали мячом в каркас, но не забили ни одного гола. 

Йозуа Киммих
Йозуа Киммих в сборной Германии. Фото: Reuters/Heiko Becker

Что Киммих сказал о сборной Украины

Лидер Бундестим считает несправедливым итоговый результат матча. Он считает, что поединок должен был завершиться уверенной победой сборной Германии с перевесом в два или три гола. 

Киммих уверен, что его команда провела хороший матч и заперла соперника на чужой половине поля. Полузащитник похвалил подопечных Сергея Реброва за самоотверженные действия в обороне и выделил двух игроков "сине-желтых". Немецкий футболист оценил игру голкипера Анатолия Трубина и защитника Ильи Забарного. 

Напомним, "Динамо" может потерять Бражко — игроком интересуется топклуб. 

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Сборная Германии по футболу
футбол
Йозуа Киммих
Сборная Украины по футболу
спорт

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