Киммих оценил игру сборной Украины в обороне

Йозуа Киммих (справа) и Томас Мюллер на тренировке. Фото: Reuters/Karina Hessland

Лидер сборной Германии Йозуа Киммих разочарован ничьей своей команды в контрольном спарринге с Украиной. Футболисты Бундестим не забили сопернику ни одного мяча.

Киммих похвалил команду Реброва за игру в обороне, сообщает Bild.

Читайте также:

Сборная Германии провела на половине поля украинской команды большую часть товарищеского поединка. Немцы создали много моментов у ворот Анатолий Трубина и даже попали мячом в каркас, но не забили ни одного гола.

Йозуа Киммих в сборной Германии. Фото: Reuters/Heiko Becker

Что Киммих сказал о сборной Украины

Лидер Бундестим считает несправедливым итоговый результат матча. Он считает, что поединок должен был завершиться уверенной победой сборной Германии с перевесом в два или три гола.

Киммих уверен, что его команда провела хороший матч и заперла соперника на чужой половине поля. Полузащитник похвалил подопечных Сергея Реброва за самоотверженные действия в обороне и выделил двух игроков "сине-желтых". Немецкий футболист оценил игру голкипера Анатолия Трубина и защитника Ильи Забарного.

Напомним, "Динамо" может потерять Бражко — игроком интересуется топклуб.

Флик попросил "Барселону" приобрести двух мировых звезд, которые вернут клубу чемпионство.

Довбик и Судаков могут стать одноклубниками в следующем сезоне.

Шевченко сделал Шольцу подарок во время матча Германия — Украина.

Нагельсманн рассказал, какой игрок сборной Украины его удивил.