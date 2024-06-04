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Кімміх похвалив двох гравців збірної України після товариського матчу

4 червня 2024 11:22
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Кімміх оцінив гру збірної України в обороні
Йозуа Кімміх (праворуч) та Томас Мюллер на тренуванні. Фото: Reuters/Karina Hessland
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лідер збірної Німеччини Йозуа Кімміх розчарований нічиєю своєї команди у контрольному спарингу з Україною. Футболісти Бундестім не забили супернику жодного м'яча.

Кімміх похвалив команду Реброва за гру в обороні, повідомляє Bild.

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Збірна Німеччини провела на половині поля української команди більшу частину товариського поєдинку. Німці створили багато моментів біля воріт Анатолія Трубіна і навіть потрапили м'ячем у каркас, але не забили жодного гола.

Йозуа Кімміх
Йозуа Кімміх у збірній Німеччини. Фото: Reuters/Heiko Becker

Що Кімміх сказав про збірну України

Лідер Бундестім вважає несправедливим підсумковий результат матчу. Він вважає, що поєдинок мав завершитися впевненою перемогою збірної Німеччини з перевагою у два чи три голи.

Кімміх впевнений, що його команда провела хороший матч і замкнула суперника на чужій половині поля. Півзахисник похвалив підопічних Сергія Реброва за самовіддані дії в обороні та виділив двох гравців "синьо-жовтих". Німецький футболіст оцінив гру голкіпера Анатолія Трубіна та захисника Іллі Забарного.

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Збірна Німеччини з футболу
футбол
Йозуа Кімміх
Збірна України з футболу
спорт

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