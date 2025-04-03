Украинские силачи установили новый рекорд, который претендует на Книгу Гиннеса

Украинские богатыри перед установлением рекорда. Фото: Суспільне Дніпро

В Днепре сегодня, 3 апреля, установили рекорд, который уже претендует на Книгу Гиннеса. Это сделала команда из четырех украинских атлетов.

Украинские богатыри достигли командного рекорда в упражнении Truck pull — буксировка грузовика, пишет "Суспільне.Дніпро".

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Рекорд был официально зафиксирован. Его уже отправили на экспертизу в Книгу рекордов Гиннеса.

Установление рекорда в Днепре. Фото: Суспільне Дніпро

Подробности рекорда

Команда из четырех богатырей федерации сильнейших атлетов Украины протянула 18-тонную фуру на 20 метров за 16,72 секунды.

Для того чтобы стать лучшими в мире, они должны были это сделать менее чем за 18 секунд. Это удалось с первой попытки.

Результат зафиксировал вице-президент федерации сильнейших атлетов Украины Валерий Газаев. Он добавил, что уже отправил видео представителям Книги Гиннеса.

Рекорд украинцев должны признать после проведения экспертизы.

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