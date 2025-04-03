Украинские силачи установили новый рекорд, который претендует на Книгу Гиннеса

Книга Гиннеса ждет — украинские богатыри шокировали рекордом
В Днепре сегодня, 3 апреля, установили рекорд, который уже претендует на Книгу Гиннеса. Это сделала команда из четырех украинских атлетов.
Украинские богатыри достигли командного рекорда в упражнении Truck pull — буксировка грузовика, пишет "Суспільне.Дніпро".
Рекорд был официально зафиксирован. Его уже отправили на экспертизу в Книгу рекордов Гиннеса.
Подробности рекорда
Команда из четырех богатырей федерации сильнейших атлетов Украины протянула 18-тонную фуру на 20 метров за 16,72 секунды.
Для того чтобы стать лучшими в мире, они должны были это сделать менее чем за 18 секунд. Это удалось с первой попытки.
Результат зафиксировал вице-президент федерации сильнейших атлетов Украины Валерий Газаев. Он добавил, что уже отправил видео представителям Книги Гиннеса.
Рекорд украинцев должны признать после проведения экспертизы.
Напомним, стало известно, где находится и чем занимается бывший украинский комментатор Роман Кадемин.
Есть несколько хороших рекомендаций, которые помогут сбросить вес уже к ближайшему лету.
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола летом может уйти из клуба и сменить чемпионат.
Голкипер Андрей Лунин усомнился в своем будущем в мадридском "Реале".
Читайте Новини.LIVE!