Украинские богатыри планируют переписать историю Книги рекордов Гиннеса

Украинский стронгмен Дмитрий Грунский. Фото: instagram.com/zloisensei

Украинские богатыри планируют установить новое достижение, которое должно войти в Книгу рекордов Гиннеса. Попытка состоится уже вскоре.

В четверг, 3 апреля, в городе Днепр состоится регистрация командного рекорда Гиннеса в упражнении Truck pull (буксировка грузовика), сообщает один из будущих участников установления рекорда, стронгмен Дмитрий Грунский.

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Начало планируется в 11:00. Точное место мероприятия будет объявлено за сутки до попытки установления рекорда.

Рекорд Гиннеса

Команда богатырей UFCA будет пытаться превзойти результат сборной Уэльса в буксировке фуры на расстояние 20 метров за минимальное время.

В состав сборной войдут: Александр Дубовой, Дмитрий Иголкин, Владимир Савостьянов и Дмитрий Грунский.

"Рекорд посвящен борьбе украинского народа с оккупантами и в поддержку сбора средств на ремонт автомобилей для бойцов Украинской добровольческой армии", — говорится в сообщении.

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