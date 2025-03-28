Украинские богатыри планируют переписать историю Книги рекордов Гиннеса

Богатыри Украины против рекордсменов Уэльса — на кону рекорд
Украинские богатыри планируют установить новое достижение, которое должно войти в Книгу рекордов Гиннеса. Попытка состоится уже вскоре.
В четверг, 3 апреля, в городе Днепр состоится регистрация командного рекорда Гиннеса в упражнении Truck pull (буксировка грузовика), сообщает один из будущих участников установления рекорда, стронгмен Дмитрий Грунский.
Начало планируется в 11:00. Точное место мероприятия будет объявлено за сутки до попытки установления рекорда.
Рекорд Гиннеса
Команда богатырей UFCA будет пытаться превзойти результат сборной Уэльса в буксировке фуры на расстояние 20 метров за минимальное время.
В состав сборной войдут: Александр Дубовой, Дмитрий Иголкин, Владимир Савостьянов и Дмитрий Грунский.
"Рекорд посвящен борьбе украинского народа с оккупантами и в поддержку сбора средств на ремонт автомобилей для бойцов Украинской добровольческой армии", — говорится в сообщении.
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