Українські богатирі планують переписати історію Книги рекордів Гіннеса

Український стронгмен Дмитро Грунський. Фото: instagram.com/zloisensei

Українські богатирі планують встановити нове досягнення, яке має увійти до Книги рекордів Гіннеса. Спроба відбудеться вже незабаром.

У четвер, 3 квітня, у місті Дніпро відбудеться реєстрація командного рекорду Гіннеса у вправі Truck pull (буксирування вантажівки), повідомляє один із майбутніх учасників встановлення рекорду, стронгмен Дмитро Грунський.

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Початок планується об 11:00. Точне місце заходу буде оголошено за добу до спроби встановлення рекорду.

Рекорд Гіннеса

Команда богатирів UFCA буде намагатися перевершити результат збірної Вельсу у буксируванні фури на відстань 20 метрів за мінімальний час.

До складу збірної увійдуть: Олександр Дубовой, Дмитро Іголкін, Володимир Савостьянов та Дмитро Грунський.

"Рекорд присвячено боротьбі українського народу з окупантами та в підтримку збору коштів на ремонт автомобілів для бійців Української добровольчої армії", — йдеться у повідомленні.

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