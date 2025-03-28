Українець встановив дивовижний рекорд, який потрапив до Книги Гіннесса

Український стронгмен Павло Кордіяка. Фото: instagram.com/pavlo_kordiyaka

Українські спортсмени продовжують шокувати весь світ своїми досягненнями. У тому числі встановлюють різноманітні рекорди.

Український стронгмен Павло Кордіяка у своєму Instagram показав, як встановив рекорд, який потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

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Там же він показав диплом, який отримав за свій рекорд. І поділився деталями про своє вражаючи досягнення.

Рекорд Кордіяки

Українець виконав швидше за всіх вправу з колодами. Він по черзі підіймав над головою п'ять колод вагою від 100 до 180 кг. Йому вдалося виконати всю вправу за 37,68 секунди.

Кордіяка також показав у себе в Instagram сертифікат, який підтверджує рекорд, встановлений українцем.

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