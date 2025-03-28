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Український стронгмен вразив Книгу рекордів Гіннесса — відео

28 березня 2025 06:40
Максим Коваленко - Редактор
Українець встановив дивовижний рекорд, який потрапив до Книги Гіннесса
Український стронгмен Павло Кордіяка. Фото: instagram.com/pavlo_kordiyaka
Максим Коваленко - Редактор

Українські спортсмени продовжують шокувати весь світ своїми досягненнями. У тому числі встановлюють різноманітні рекорди

Український стронгмен Павло Кордіяка у своєму Instagram показав, як встановив рекорд, який потрапив до Книги рекордів Гіннеса. 

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Там же він показав диплом, який отримав за свій рекорд. І поділився деталями про своє вражаючи досягнення. 

Рекорд Кордіяки 

Українець виконав швидше за всіх вправу з колодами. Він по черзі підіймав над головою п'ять колод вагою від 100 до 180 кг. Йому вдалося виконати всю вправу за 37,68 секунди. 

Кордіяка також показав у себе в Instagram сертифікат, який підтверджує рекорд, встановлений українцем. 

Нагадаємо, УЄФА та ФІФА можуть повернути Росію у світовий футбол, робота щодо цього вже ведеться. 

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