Українець встановив дивовижний рекорд, який потрапив до Книги Гіннесса

Український стронгмен вразив Книгу рекордів Гіннесса — відео
Українські спортсмени продовжують шокувати весь світ своїми досягненнями. У тому числі встановлюють різноманітні рекорди.
Український стронгмен Павло Кордіяка у своєму Instagram показав, як встановив рекорд, який потрапив до Книги рекордів Гіннеса.
Там же він показав диплом, який отримав за свій рекорд. І поділився деталями про своє вражаючи досягнення.
Рекорд Кордіяки
Українець виконав швидше за всіх вправу з колодами. Він по черзі підіймав над головою п'ять колод вагою від 100 до 180 кг. Йому вдалося виконати всю вправу за 37,68 секунди.
Кордіяка також показав у себе в Instagram сертифікат, який підтверджує рекорд, встановлений українцем.
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