Украинец установил удивительный рекорд, который попал в Книгу Гиннесса

Украинский стронгмен поразил Книгу рекордов Гиннесса — видео
Украинские спортсмены продолжают шокировать весь мир своими достижениями. В том числе устанавливают разнообразные рекорды.
Украинский стронгмен Павел Кордияка в своем Instagram показал, как установил рекорд, который попал в Книгу рекордов Гиннеса.
Там же он показал диплом, который получил за свой рекорд. И поделился деталями о своем впечатляющем достижении.
Рекорд Кордияки
Украинец выполнил быстрее всех упражнение с бревнами. Он поочередно поднимал над головой пять бревен весом от 100 до 180 кг. Ему удалось выполнить все упражнение за 37,68 секунды.
Кордияка также показал у себя в Instagram сертификат, который подтверждает рекорд, установленный украинцем.
Напомним, УЕФА и ФИФА могут вернуть Россию в мировой футбол, работа по этому поводу уже ведется.
Александр Шовковский может покинуть киевское "Динамо", если клуб не выполнит ключевую задачу сезона.
Украинский голкипер Андрей Лунин может переехать из чемпионата Испании в чемпионат Англии при одном условии.
Известный тренер готов стать новым главным тренером сборной Украины по футболу.
Читайте Новини.LIVE!