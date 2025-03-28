Украинец установил удивительный рекорд, который попал в Книгу Гиннесса

Украинский стронгмен Павел Кордияка. Фото: instagram.com/pavlo_kordiyaka

Украинские спортсмены продолжают шокировать весь мир своими достижениями. В том числе устанавливают разнообразные рекорды.

Украинский стронгмен Павел Кордияка в своем Instagram показал, как установил рекорд, который попал в Книгу рекордов Гиннеса.

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Там же он показал диплом, который получил за свой рекорд. И поделился деталями о своем впечатляющем достижении.

Рекорд Кордияки

Украинец выполнил быстрее всех упражнение с бревнами. Он поочередно поднимал над головой пять бревен весом от 100 до 180 кг. Ему удалось выполнить все упражнение за 37,68 секунды.

Кордияка также показал у себя в Instagram сертификат, который подтверждает рекорд, установленный украинцем.

Напомним, УЕФА и ФИФА могут вернуть Россию в мировой футбол, работа по этому поводу уже ведется.

Александр Шовковский может покинуть киевское "Динамо", если клуб не выполнит ключевую задачу сезона.

Украинский голкипер Андрей Лунин может переехать из чемпионата Испании в чемпионат Англии при одном условии.

Известный тренер готов стать новым главным тренером сборной Украины по футболу.