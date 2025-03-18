Алексей Новиков установил рекорд в становой тяге

Украинец установил мировой рекорд в становой тяге
Титулованный украинский стронгмен и бывший самый сильный человек в мире Алексей Новиков установил новый мировой рекорд. Новое его достижение было сделано в становой тяге.
О своем рекорде Новиков сообщил в Instagram.
Новый рекорд украинского спорта
В категории 18 дюймов без дополнительного снаряжения Новиков поднял штангу весом 550 кг.
"Спасибо всем кто помогал, кто болел, всем спасибо, это было круто, я получил много эмоций и рад был разделить их со всеми вами", — написал Новиков.
Украинский спортсмен заявил, что новый мировой рекорд стал поводом для радости всех любителей силового спорта и украинцев.
Также Новиков отметил, что прошедший год оказался трудным для него, но благодаря постоянной поддержке окружающих удалось добиться успеха, который можно считать общим.
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