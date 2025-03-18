Алексей Новиков установил рекорд в становой тяге

Алексей Новиков. Фото: instagram.com/novikov_strong_wsm

Титулованный украинский стронгмен и бывший самый сильный человек в мире Алексей Новиков установил новый мировой рекорд. Новое его достижение было сделано в становой тяге.

О своем рекорде Новиков сообщил в Instagram.

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"Спасибо всем кто помогал, кто болел, всем спасибо, это было круто, я получил много эмоций и рад был разделить их со всеми вами", — написал Новиков.

Украинский спортсмен заявил, что новый мировой рекорд стал поводом для радости всех любителей силового спорта и украинцев.

Также Новиков отметил, что прошедший год оказался трудным для него, но благодаря постоянной поддержке окружающих удалось добиться успеха, который можно считать общим.

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