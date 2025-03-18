Олексій Новіков встановив рекорд у становій тязі

Олексій Новіков. Фото: instagram.com/novikov_strong_wsm

Титулований український стронгмен і колишній найсильніший чоловік у світі Олексій Новіков встановив новий світовий рекорд. Нове його досягнення було зроблено у становій тязі.

Про свій рекорд Новіков повідомив в Instagram.

Читайте також:

Новий рекорд українського спорту

У категорії 18 дюймів без додаткового спорядження Новіков підняв штангу вагою 550 кг.

"Спасибі всім хто допомагав, хто вболівав, всім спасибі, це було круто, я отримав багато емоцій і радий був розділити їх з усіма вами", — написав Новіков.

Український спортсмен заявив, що новий світовий рекорд став приводом для радості всіх любителів силового спорту та українців.

Також Новіков зазначив, що минулий рік виявився важким для нього, але завдяки постійній підтримці оточуючих вдалося домогтися успіху, який можна вважати спільним.

Нагадаємо, Руслан Ротань планує піти з "Олександрії" в команду з ТОП-5 УПЛ.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров обирає на матч із Бельгією атакувальних гравців.

Артем Мілевський міг виїхати на ВЛК, але співробітники ТЦК його впізнали.

Київське "Динамо" вирішило взимку не відпускати Руслана Нещерета в "Полісся".