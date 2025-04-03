Українські силачі встановили новий рекорд, який претендує на Книгу Гіннеса

Українські богатирі перед встановленням рекорду. Фото: Суспільне Дніпро

У Дніпрі сьогодні, 3 квітня, встановили рекорд, який вже претендує на Книгу Гіннеса. Це зробила команда з чотирьох українських атлетів.

Українські богатирі досягли командного рекорду у вправі Truck pull — буксирування вантажівки, пише "Суспільне.Дніпро".

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Рекорд було офіційно зафіксовано. Його вже відправили на експертизу в Книгу рекордів Гіннеса.

Встановлення рекорду у Дніпрі. Фото: Суспільне Дніпро

Подробиці рекорду

Команда з чотирьох богатирів федерації найсильніших атлетів України протягнула 18-тонну фуру на 20 метрів за 16,72 секунди.

Для того, щоб стати кращими у світі, вони мали це зробити менш як за 18 секунд. Це вдалося з першої спроби.

Результат зафіксував віцепрезидент федерації найсильніших атлетів України Валерій Газаєв. Він додав, що вже відправив відео представникам Книги Гіннеса.

Рекорд українців мають визнати після проведення експертизи.

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