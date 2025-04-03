Экс-глава УАФ Павелко уехал за границу еще в 2024 году — журналист

Андрей Павелко во время своего президентского срока. Фото: скриншот YouTube

Бывший президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Павелко выехал за границу. Спортивный чиновник остается под следствием, но это ему не помешало покинуть страну.

Правоохранители не смогли вручить Павелко новое подозрение, сообщил на своем Telegram-канале Константин Андриюк.

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Андрей Павелко был отстранен от деятельности главы УАФ в начале 2023 года. Его обвинили в растрате огромных средств Ассоциации и поместили под арест, но позже бывшему народному депутату удалось выйти на свободу. Следователи продолжали процессуальные действия в отношении бывший руководителей УАФ.

Андрей Павелко во время совещания в УАФ. Фото: скриншот YouTube

Павелко уже покинул Украину

Генпрокуратура вручила новые подозрения бывшему генеральному секретарю УАФ Юрию Записоцкому и экс-финансовому директору Евгению Сагайдаку. Согласно версии следствия, они могут быть связаны с оффшорными схемами в период с 2015 по 2016 годы на сумму 9 329 000 евро.

Подозрение должны были вручить и Андрею Павелко, но его не оказалось в Украине. Журналист сообщил, что бывший глава УАФ покинул страну еще в конце 2024 года несмотря на то, что находился под следствием. Не известно, кто и как помог ему выехать за границу.

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