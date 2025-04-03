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Колишній глава УАФ Павелко терміново покинув Україну — журналіст

3 квітня 2025 15:01
Іван Крутогоров - Редактор
Ексголова УАФ Павелко виїхав за кордон ще у 2024 році — журналіст
Андрій Павелко під час свого президентського терміну. Фото: скріншот YouTube
Іван Крутогоров - Редактор

Колишній президент Української Асоціації футболу Андрій Павелко виїхав за кордон. Спортивний чиновник залишається під слідством, але це йому не завадило залишити країну.

Правоохоронці не змогли вручити Павелку нову підозру, повідомив на своєму Telegram-каналі Костянтин Андріюк.

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Андрія Павелка відсторонили від діяльності голови УАФ на початку 2023 року. Його звинуватили в розтраті величезних коштів Асоціації та помістили під арешт, але пізніше колишньому народному депутату вдалося вийти на свободу. Слідчі продовжували процесуальні дії щодо колишніх керівників УАФ.

Андрей Павелко
Андрій Павелко під час наради в УАФ. Фото: скріншот YouTube

Павелко вже залишив Україну

Генпрокуратура вручила нові підозри колишньому генеральному секретарю УАФ Юрію Запісоцькому та ексфінансовому директору Євгену Сагайдаку. Згідно з версією слідства, вони можуть бути пов'язані з офшорними схемами в період з 2015 по 2016 роки на суму 9 329 000 євро.

Підозру мали вручити й Андрію Павелку, але його не виявилося в Україні. Журналіст повідомив, що колишній очільник УАФ покинув країну ще наприкінці 2024 року попри те, що перебував під слідством. Не відомо, хто і як допоміг йому виїхати за кордон.

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