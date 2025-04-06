Кривбасс провел акцию в память о погибших в Кривом Роге

"Александрия" против "Кривбасса". Фото: instagram.com/fckryvbas

В чемпионате Украины начались поединки очередного тура. В одном из матчей прошла акция памяти.

Футболисты криворожского "Кривбасса" перед матчем с "Александрией" провели акт почтения памяти жертв российского ракетного удара по Кривому Рогу, пишет "Чемпион".

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Это была символическая акция, которая должна была напомнить всему миру о ситуации в Украине. Футболисты напомнили имена погибших.

Акция "Кривбасса"

Перед началом поединка прошла минута молчания. Игроки "Кривбасса" вышли на поле с траурными повязками на рукавах.

Футболисты из Кривого Рога также держали в руках таблички с именами погибших.

Трагедия произошла 4 апреля. Тогда россияне обстреляли жилой район Кривого Рога. В результате погибли 19 человек, в том числе 9 детей. Еще более 60 получили ранения.

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