Буяльский честно прокомментировал шансы Динамо на чемпионство в УПЛ

Игрок киевского "Динамо" Виталий Буяльский. Фото: ФК "Динамо"

В чемпионате Украины по футболу продолжается весенняя часть. Интриг в турнире еще достаточно.

Игрок киевского "Динамо" Виталий Буяльский в комментарии для "Профутбол DIgital" оценил шансы столичного клуба на чемпионство.

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Он признался, что не смотрит в турнирную таблицу. И описал очень действенный план для его клуба.

Что сказал Буяльский

"Решен ли уже вопрос чемпионства? Я не смотрел в турнирную таблицу и не читаю новости о том, кто и что говорит", — подчеркнул футболист.

По словам Буяльского, у него и у команды есть задача выходить на каждую игру как на финал, выигрывать ее и забирать три очка.

"Если мы каждый матч будем выигрывать — вопросов не будет", — подытожил он.

Киевское "Динамо" сейчас лидирует в чемпионате Украины. Столичный клуб опережает "Александрию" на четыре очка.

Напомним, голкипер португальской "Бенфики" Анатолий Трубин может уйти из клуба этим летом, им интересуются в других чемпионатах.

Португальская звезда Криштиану Роналду может снова подписать контракт с мадридским "Реалом".

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин тем временем может получить рекордную сумму от клуба.

Известный журналист поделился мыслями относительно будущего киевского "Динамо", если у клуба сменится владелец.