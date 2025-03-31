Буяльський чесно прокоментував шанси Динамо на чемпіонство в УПЛ

Буяльський зізнався, що не знає, скільки очок у Динамо
У чемпіонаті України з футболу продовжується весняна частина. Інтриг у турнірі ще достатньо.
Гравець київського "Динамо" Віталій Буяльський в коментарі для "Профутбол DIgital" оцінив шанси столичного клубу на чемпіонство.
Він зізнався, що не дивиться у турнірну таблицю. І описав дуже дієвий план для його клубу.
Що сказав Буяльський
"Чи вирішено вже питання чемпіонства? Я не дивився в турнірну таблицю і не читаю новини про те, хто і що говорить", — підкреслив футболіст.
За словами Буяльського, в нього та в команди є задача виходити на кожну гру як на фінал, вигравати її та забирати три очки.
"Якщо ми кожний матч виграватимемо — питань не буде", — підсумував він.
Київське "Динамо" зараз лідирує у чемпіонаті України. Столичний клуб випереджає "Олександрію" на чотири очки.
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