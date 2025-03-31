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Буяльський зізнався, що не знає, скільки очок у Динамо

31 березня 2025 15:35
Максим Коваленко - Редактор
Буяльський чесно прокоментував шанси Динамо на чемпіонство в УПЛ
Гравець київського "Динамо" Віталій Буяльський. Фото: ФК "Динамо"
Максим Коваленко - Редактор

У чемпіонаті України з футболу продовжується весняна частина. Інтриг у турнірі ще достатньо. 

Гравець київського "Динамо" Віталій Буяльський в коментарі для "Профутбол DIgital" оцінив шанси столичного клубу на чемпіонство. 

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Він зізнався, що не дивиться у турнірну таблицю. І описав дуже дієвий план для його клубу. 

Що сказав Буяльський

"Чи вирішено вже питання чемпіонства? Я не дивився в турнірну таблицю і не читаю новини про те, хто і що говорить", — підкреслив футболіст. 

За словами Буяльського, в нього та в команди є задача виходити на кожну гру як на фінал, вигравати її та забирати три очки.

"Якщо ми кожний матч виграватимемо — питань не буде", — підсумував він.

Київське "Динамо" зараз лідирує у чемпіонаті України. Столичний клуб випереджає "Олександрію" на чотири очки.

Нагадаємо, голкіпер португальської "Бенфіки" Анатолій Трубін може піти з клубу цього літа, ним цікавляться у інших чемпіонатах. 

Португальська зірка Кріштіану Роналду може знову підписати контракт з мадридським "Реалом".

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін тим часом може отримати рекордну суму від клубу. 

Відомий журналіст поділився думками щодо майбутнього київського "Динамо", якщо у клубу зміниться власник.

спорт футбол Динамо УПЛ Віталій Буяльський
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