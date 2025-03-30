Петряк потрапив у важку ситуацію в Шахтарі — що відомо

Шахтар раптово відправив відомого гравця до юнацької команди
У чемпіонаті України з футболу продовжуються матчі чергового туру. Деякі з команд УПЛ обходяться у поєдинках без відомих гравців.
Лівий вінгер донецького "Шахтаря" Іван Петряк в інтерв'ю "Українському футболу" розповів, чому не потрапляє до заявки "гірників".
Як виявилося, він після повернення з оренди в "Чорноморці" навіть не займається з основною командою. При цьому, конкретики у його ситуації дуже мало.
Петряк та "Шахтар"
"Я у "Шахтарі", а саме – у юнацькій команді донецького клубу. Тренуюсь з нею, підтримую свою фізичну форму. Паралельно шукаю собі нову команду", — розповів Іван Петряк.
За його словами, так вирішило керівництво клубу. Гравець навіть не брав участі в навчально-тренувальних зборах команди у Туреччині.
Футболіст додав, що ні з головним тренером Марино Пушичем, ні зі спортивним директором Даріо Срною особисто не розмовляв.
Контракт Івана Петряка з "Шахтарем" чинний до 30 червня 2026 року. Він додав, що зараз юридично є гравцем донецької команди і виконує свій контракт.
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