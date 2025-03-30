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Шахтар раптово відправив відомого гравця до юнацької команди

30 березня 2025 11:52
Максим Коваленко - Редактор
Петряк потрапив у важку ситуацію в Шахтарі — що відомо
Головний тренер "Шахтаря" Марино Пушич під час матчу. Фото: instagram.com/fcshakhtar
Максим Коваленко - Редактор

У чемпіонаті України з футболу продовжуються матчі чергового туру. Деякі з команд УПЛ обходяться у поєдинках без відомих гравців. 

Лівий вінгер донецького "Шахтаря" Іван Петряк в інтерв'ю "Українському футболу" розповів, чому не потрапляє до заявки "гірників". 

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Як виявилося, він після повернення з оренди в "Чорноморці" навіть не займається з основною командою. При цьому, конкретики у його ситуації дуже мало. 

Іван Петряк
Іван Петряк під час оренди в "Чорноморці". Фото: instagram.com/petryak1994

Петряк та "Шахтар"

"Я у "Шахтарі", а саме – у юнацькій команді донецького клубу. Тренуюсь з нею, підтримую свою фізичну форму. Паралельно шукаю собі нову команду", — розповів Іван Петряк.

За його словами, так вирішило керівництво клубу. Гравець навіть не брав участі в навчально-тренувальних зборах команди у Туреччині.

Футболіст додав, що ні з головним тренером Марино Пушичем, ні зі спортивним директором Даріо Срною особисто не розмовляв. 

Контракт Івана Петряка з "Шахтарем" чинний до 30 червня 2026 року. Він додав, що зараз юридично є гравцем донецької команди і виконує свій контракт. 

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