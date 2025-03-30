Петряк попал в тяжелую ситуацию в Шахтере — что известно

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич во время матча. Фото: instagram.com/fcshakhtar

В чемпионате Украины по футболу продолжаются матчи очередного тура. Некоторые из команд УПЛ обходятся в поединках без известных игроков.

Левый вингер донецкого "Шахтера" Иван Петряк в интервью "Украинскому футболу" рассказал, почему не попадает в заявку "горняков".

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Как оказалось, он после возвращения из аренды в "Черноморце" даже не занимается с основной командой. При этом, конкретики в его ситуации очень мало.

Иван Петряк во время аренды в "Черноморце". Фото: instagram.com/petryak1994

Петряк и "Шахтер"

"Я в "Шахтере", а именно — в юношеской команде донецкого клуба. Тренируюсь с ней, поддерживаю свою физическую форму. Параллельно ищу себе новую команду", — рассказал Иван Петряк.

По его словам, так решило руководство клуба. Игрок даже не принимал участия в учебно-тренировочных сборах команды в Турции.

Футболист добавил, что ни с главным тренером Марино Пушичем, ни со спортивным директором Дарио Срной лично не разговаривал.

Контракт Ивана Петряка с "Шахтером" действует до 30 июня 2026 года. Он добавил, что сейчас юридически является игроком донецкой команды и выполняет свой контракт.

Напомним, известный тренер из УПЛ сказал, что может заменить Сергея Реброва в сборной Украины.

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