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Кривбас вшанував пам'ять жертв ракетної атаки на Кривий Ріг

6 квітня 2025 16:23
Максим Коваленко - Редактор
Кривбас провів акцію в пам'ять про загиблих в Кривому Розі
"Олександрія" проти "Кривбаса". Фото: instagram.com/fckryvbas
Максим Коваленко - Редактор

У чемпіонаті України розпочались поєдинки чергового туру. В одному із матчів пройшла акція пам'яті.

Футболісти криворізького "Кривбаса" перед матчем з "Олександрією" провели акт вшанування пам'яті жертв російського ракетного удару по Кривому Рогу, пише "Чемпіон"

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Це була символічна акція, яка мала нагадати всьому світу про ситуацію в Україні. Футболісти нагадали імена загиблих. 

Акція "Кривбаса"

Перед початком поєдинку пройшла хвилина мовчання. Гравці "Кривбаса" вийшли на поле з траурними пов'язками на рукавах. 

Футболісти з Кривого Рогу також тримали в руках таблички з іменами загиблих. 

Трагедія сталася 4 квітня. Тоді росіяни обстріляли житловий район Кривого Рогу. У результаті загинули 19 людей, у тому числі 9 дітей. Ще понад 60 отримали поранення. 

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Кривий Ріг спорт футбол УПЛ Кривбасс Олександрія
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