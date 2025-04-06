Кривбас провів акцію в пам'ять про загиблих в Кривому Розі

"Олександрія" проти "Кривбаса". Фото: instagram.com/fckryvbas

У чемпіонаті України розпочались поєдинки чергового туру. В одному із матчів пройшла акція пам'яті.

Футболісти криворізького "Кривбаса" перед матчем з "Олександрією" провели акт вшанування пам'яті жертв російського ракетного удару по Кривому Рогу, пише "Чемпіон".

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Це була символічна акція, яка мала нагадати всьому світу про ситуацію в Україні. Футболісти нагадали імена загиблих.

Акція "Кривбаса"

Перед початком поєдинку пройшла хвилина мовчання. Гравці "Кривбаса" вийшли на поле з траурними пов'язками на рукавах.

Футболісти з Кривого Рогу також тримали в руках таблички з іменами загиблих.

Трагедія сталася 4 квітня. Тоді росіяни обстріляли житловий район Кривого Рогу. У результаті загинули 19 людей, у тому числі 9 дітей. Ще понад 60 отримали поранення.

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