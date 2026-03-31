Маркевич объяснил, как сборная Украины должна сыграть против Албании

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич не стал давать точных прогнозов на матч "сине-желтых" с Албанией. Он считает поединок "встречей с повышенной ответственностью". Эксперт призвал выпустить на поле тех игроков, которые это заслужили.

Мирон Маркевич наотрез отказался комментировать слухи о будущем Сергея Реброва, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Украинский футбол".

После поражения от Швеции (1:3) сборная Украины потеряла шансы сыграть на чемпионате мира-2026. Албания уступила Польше (1:2) и тоже не поедет на Мундиаль. Эти команды сыграют друг с другом, матч не будет иметь никакого турнирного значения.

Опытный специалист считает, что в поединке против Албании необходимо дать возможность выйти на поле тем игрокам, у которых мало практики в клубах. Также Мирон Маркевич хочет увидеть в основном составе Матвея Пономаренко, который уже отметил голом дебют в сборной Украины.

"Важно присмотреться к ближайшему резерву, потому что какой-то другой цели в этой игре я не вижу. Наверное, было бы правильно провести существенную ротацию состава, но решать Реброву", — объяснил Маркевич.

Также эксперт отметил, что футболисты должны выйти на поле с пониманием, что представляют страну. Больше нельзя действовать расслабленно. Победа поможет команде выбраться из психологической ямы.

