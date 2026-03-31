Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Маркевич объяснил, как сборная Украины должна сыграть против Албании

Маркевич объяснил, как сборная Украины должна сыграть против Албании

Ua ru
Дата публикации 31 марта 2026 19:44
Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин. Фото: УАФ

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич не стал давать точных прогнозов на матч "сине-желтых" с Албанией. Он считает поединок "встречей с повышенной ответственностью". Эксперт призвал выпустить на поле тех игроков, которые это заслужили

Мирон Маркевич наотрез отказался комментировать слухи о будущем Сергея Реброва, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Украинский футбол". 

После поражения от Швеции (1:3) сборная Украины потеряла шансы сыграть на чемпионате мира-2026. Албания уступила Польше (1:2) и тоже не поедет на Мундиаль. Эти команды сыграют друг с другом, матч не будет иметь никакого турнирного значения. 

Матвей Пономаренко и Александр Пихаленок на тренировке сборной Украины 31 марта 2026 года
Матвей Пономаренко (слева) и Александр Пихаленок. Фото: УАФ

Какой совет Маркевич дал Реброву 

Опытный специалист считает, что в поединке против Албании необходимо дать возможность выйти на поле тем игрокам, у которых мало практики в клубах. Также Мирон Маркевич хочет увидеть в основном составе Матвея Пономаренко, который уже отметил голом дебют в сборной Украины. 

"Важно присмотреться к ближайшему резерву, потому что какой-то другой цели в этой игре я не вижу. Наверное, было бы правильно провести существенную ротацию состава, но решать Реброву", — объяснил Маркевич. 

Также эксперт отметил, что футболисты должны выйти на поле с пониманием, что представляют страну. Больше нельзя действовать расслабленно. Победа поможет команде выбраться из психологической ямы

Сборная Украины по футболу Мирон Маркевич Сборная Албании
Владимир Соборный - Редактор
Автор:
Владимир Соборный
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации