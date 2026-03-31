Маркевич пояснив, як збірна України має зіграти проти Албанії

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін. Фото: УАФ

Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич не став давати точних прогнозів на матч "синьо-жовтих" з Албанією. Він вважає поєдинок "зустріччю з підвищеною відповідальністю". Експерт закликав випустити на поле тих гравців, які на це заслужили.

Мирон Маркевич навідріз відмовився коментувати чутки про майбутнє Сергія Реброва, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Український футбол".

Після поразки від Швеції (1:3) збірна України втратила шанси зіграти на чемпіонаті світу-2026. Албанія поступилася Польщі (1:2) і теж не поїде на Мундіаль. Ці команди зіграють одна з одною, матч не матиме жодного турнірного значення.

Матвій Пономаренко (ліворуч) та Олександр Піхальонок. Фото: УАФ

Яку пораду Маркевич дав Реброву

Досвідчений фахівець вважає, що в поєдинку проти Албанії необхідно дати можливість вийти на поле тим гравцям, у яких мало практики в клубах. Також Мирон Маркевич хоче побачити в основному складі Матвія Пономаренка, який уже відзначив голом дебют у збірній України.

"Важливо придивитися до найближчого резерву, тому що якоїсь іншої мети в цій грі я не бачу. Напевно, було б правильно провести суттєву ротацію складу, але вирішувати Реброву", — пояснив Маркевич.

Також експерт зауважив, що футболісти мають вийти на поле з розумінням, що представляють країну. Більше не можна діяти розслаблено. Перемога допоможе команді вибратися з психологічної ями.

