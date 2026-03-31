Ребров здивував заявкою збірної України на матч з Албанією

Ребров здивував заявкою збірної України на матч з Албанією

Дата публікації: 31 березня 2026 11:49
Тренер Сергій Ребров відповідає на запитання. Фото: УАФ

Напередодні поєдинку з Албанією головний тренер збірної України Сергій Ребров обрав футболістів, які зможуть вийти на поле. Поєдинок не вирішує жодних турнірних перспектив для "синьо-жовтих". Не виключено, що в стартовому складі команди відбудуться зміни.

Уже відомо, що в матчі не візьме участі Владислав Ванат, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу УАФ.

Минулого тижня збірна України програла Швеції (1:3) і втратила право продовжувати боротися за путівку на Мундіаль. У схожій ситуації опинилася й Албанія, яка поступилася Польщі (1:2). Тепер два невдахи півфіналу кваліфікації плей-офф зіграють один з одним у поєдинку без турнірних перспектив.

Гравці збірної України під час тренування. Фото: УАФ

Заявка збірної України на Албанію

Після поразки від "тре крунур" практично всі футболісти "синьо-жовтих", а також головний тренер команди, зазнали критики. Не став винятком і форвард "Жирони" Владислав Ванат. Він не зможе зіграти в матчі з Албанією, оскільки не потрапив до заявки на поєдинок.

Поїздку до табору збірної України не зможе занести собі в актив і Борис Крушинський. Півзахисник "Полісся" отримав травму, так і не вийшовши на поле. Він уже залишив розташування національної команди.

Хавбек Олег Очеретько, який вийшов на заміну в другому таймі матчу зі Швецією, теж не допоможе "синьо-жовтим" у протистоянні з Албанією, яке розпочнеться у вівторок, 31 березня, о 21:45.

Нагадаємо, портал Новини.LIVE традиційно проведе онлайн-трансляцію поєдинку збірної України, яка зіграє останній матч перед ЧС-2026.

А герой "синьо-жовтих" Матвій Пономаренко, якого високо цінують у "Динамо", може знову отримати ігровий час у національній команді.

спорт футбол Збірна України з футболу Сергій Ребров Владислав Ванат ЧС-2026 з футболу
Володимир Соборний - Редактор
Автор:
Володимир Соборний
