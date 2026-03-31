Главная Спорт Ребров удивил заявкой сборной Украины на матч с Албанией

Ребров удивил заявкой сборной Украины на матч с Албанией

Дата публикации 31 марта 2026 11:49
Тренер Сергей Ребров отвечает на вопросы. Фото: УАФ

Накануне поединка с Албанией главный тренер сборной Украины Сергей Ребров выбрал футболистов, которые смогут выйти на поле. Поединок не решает никаких турнирных перспектив для "сине-желтых". Не исключено, что в стартовом составе команды произойдут изменения. 

Уже известно, что в матче не примет участие Владислав Ванат, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу УАФ. 

На прошлой неделе сборная Украины проиграла Швеции (1:3) и потеряла право продолжать бороться за путевку на Мундиаль. В похожей ситуации оказалась и Албания, которая уступила Польше (1:2). Теперь два неудачника полуфинала квалификации плей-офф сыграют друг с другом в поединке без турнирных перспектив. 

Тренировка сборной Украины перед матчем с Албанией 31 марта 2026 года
Игроки сборной Украины во время тренировки. Фото: УАФ

Заявка сборной Украины на Албанию 

После поражения от "тре крунур" практически все футболисты "сине-желтых", а также главный тренер команды, были подвергнуты критике. Не стал исключением и форвард "Жироны" Владислав Ванат. Он не сможет сыграть в матче с Албанией, поскольку не попал в заявку на поединок. 

Заявка сборной Украины на матч с Албанией 31 марта 2026 года
Поездку в лагерь сборной Украины не сможет занести себе в актив и Борис Крушинский. Полузащитник "Полесья" получил травму, так и не выйдя на поле. Он уже покинул расположение национальной команды. 

Хавбек Олег Очеретько, который вышел на замену во втором тайме матча со Швецией, тоже не поможет "сине-желтым" в противостоянии с Албанией, которое начнется во вторник, 31 марта, в 21:45

Напомним, портал Новини.LIVE традиционно проведет онлайн-трансляцию поединка сборной Украины, которая сыграет последний матч перед ЧМ-2026. 

А герой "сине-желтых" Матвей Пономаренко, которого высоко ценят в "Динамо", может снова получить игровое время в национальной команде. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Сергей Ребров Владислав Ванат ЧМ-2026 по футболу
Владимир Соборный - Редактор
Автор:
Владимир Соборный
