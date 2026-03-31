Ребров удивил заявкой сборной Украины на матч с Албанией

Тренер Сергей Ребров отвечает на вопросы.

Накануне поединка с Албанией главный тренер сборной Украины Сергей Ребров выбрал футболистов, которые смогут выйти на поле. Поединок не решает никаких турнирных перспектив для "сине-желтых". Не исключено, что в стартовом составе команды произойдут изменения.

Уже известно, что в матче не примет участие Владислав Ванат, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу УАФ.

На прошлой неделе сборная Украины проиграла Швеции (1:3) и потеряла право продолжать бороться за путевку на Мундиаль. В похожей ситуации оказалась и Албания, которая уступила Польше (1:2). Теперь два неудачника полуфинала квалификации плей-офф сыграют друг с другом в поединке без турнирных перспектив.

Заявка сборной Украины на Албанию

После поражения от "тре крунур" практически все футболисты "сине-желтых", а также главный тренер команды, были подвергнуты критике. Не стал исключением и форвард "Жироны" Владислав Ванат. Он не сможет сыграть в матче с Албанией, поскольку не попал в заявку на поединок.

Название

Поездку в лагерь сборной Украины не сможет занести себе в актив и Борис Крушинский. Полузащитник "Полесья" получил травму, так и не выйдя на поле. Он уже покинул расположение национальной команды.

Хавбек Олег Очеретько, который вышел на замену во втором тайме матча со Швецией, тоже не поможет "сине-желтым" в противостоянии с Албанией, которое начнется во вторник, 31 марта, в 21:45.

А герой "сине-желтых" Матвей Пономаренко, которого высоко ценят в "Динамо", может снова получить игровое время в национальной команде.