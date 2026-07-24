Месси больше не претендует на Золотой мяч: известен новый фаворит

Килиан Мбаппе, Харри Кейн и Ламин Ямаль. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Вскоре после окончания чемпионата мира по футболу изменились котировки на будущего обладателя "Золотого мяча". Турнир вывел на передний план игроков, которые еще недавно не воспринимались в числе главных фаворитов на награду.

Капитан сборной Англии Харри Кейн уже не на первом месте в этом рейтинге, сообщают Новини.LIVE.

Перед стартом ЧМ-2026 форвард мюнхенской "Баварии" Харри Кейн был главным претендентом на "Золотой мяч" по итогам этого года. Обладатель "Золотой бутсы" не смог победить в международном турнире, но был лидером немецкой команды и лучшим голеадором Европы. Однако Мундиаль пошатнул позиции англичанина.

Лионель Месси выбыл из гонки за ЗМ-2026. Фото: Reuters

Мбаппе ворвался в гонку

Форвард мадридского "Реала" хоть и забил много голов за испанскую команду, но вообще остался без титулов и не входил в тройку главных претендентов на "Золотой мяч". Все изменил ЧМ-2026. Килиан Мбаппе стал его лучшим бомбардиром, а также самым результативных игроком в истории мундиалей. Это вывело его на первое место в списке главных претендентов на ЗМ-2026.

Третье место в рейтинге главных претендентов занимает испанец Ламин Ямаль, который оказывает серьезное влияние на игру и "Барселоны", и национальной команды. Он вытеснил из тройки Лионеля Месси, который мог стать главным героем Кубка Мира, однако не сумел завоевать главный трофей.

В 2026 году церемония вручения "Золотого мяча" состоится не в Париже, а в Лондоне. Она пройдет 26 октября.

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