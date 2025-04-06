Алиев и Милевский стали барменами в Киеве — что известно

Милевский и Алиев внезапно стали барменами — что произошло
В Украине продолжаются турниры Медиалиги. Они привлекают внимание, в том числе известными футбольными именами.
Бывшие игроки киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский и Александр Алиев временно стали барменами для акции, которую провел их нынешний клуб из Медиалиги, пишет Tribuna.com.
Это произошло во время встречи с болельщиками в одном из киевских баров. Тогда же происходил сбор средств для благотворительного фонда.
Милевский и Алиев
Во время встречи с болельщиками Милевский и Алиев сделали несколько коктейлей для гостей и всех желающих.
Их можно было попробовать за донат, который шел в благотворительный фонд.
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