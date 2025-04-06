Алиев и Милевский стали барменами в Киеве — что известно

Артем Милевский и Александр Алиев. Фото: instagram.com/aliev_sasha8

В Украине продолжаются турниры Медиалиги. Они привлекают внимание, в том числе известными футбольными именами.

Бывшие игроки киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский и Александр Алиев временно стали барменами для акции, которую провел их нынешний клуб из Медиалиги, пишет Tribuna.com.

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Это произошло во время встречи с болельщиками в одном из киевских баров. Тогда же происходил сбор средств для благотворительного фонда.

Милевский и Алиев

Во время встречи с болельщиками Милевский и Алиев сделали несколько коктейлей для гостей и всех желающих.

Их можно было попробовать за донат, который шел в благотворительный фонд.

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