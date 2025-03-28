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Милевский ответил на слухи о начале тренерской карьеры

28 марта 2025 12:32
Иван Крутогоров - Редактор
Милевский объяснил, чем будет заниматься в футболе
Артем Милевский в 2025 году. Фото: instagram.com/timi1010/
Иван Крутогоров - Редактор

Бывший форвард сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Милевский объяснил, чем хочет заниматься в будущем. Деятельность спортсмена будет связана с футболом.

Милевский прокомментировал слухи о начале тренерской карьеры на своем TikTok-канале.

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Артем Милевский завершил карьеру в 2021 году. Его последним клубом стал "Минай". В последнее время бывший форвард "Динамо" работает в клубе IGNIS из медиалиги, где также играет его друг Александр Алиев. Тренером Милевский не собирается становиться. Однако это не значит, что он уйдет из футбола. 

Артем Милевский
Артем Милевский (справа) в матче за "Динамо". Фото: УНИАН

Планы Милевского 

Бывший футболист признался, что тренерская карьера не для него. Ему жалко современных наставников, у которых слишком много обязанностей, а критики еще больше. Но у Милевского есть идея по поводу того, какую функцию он сможет выполнять в футболе. 

Экс-форвард намекнул на то, что хочет стать спортивным агентом. Он хотел бы найти нападающего и привести его в "Динамо", чтобы у парня все получилось в карьере. Также Милевскому было бы интересно работать с форвардами в клубе. 

Напомним, тренер команды из Премьер-лиги озвучил амбиции возглавить сборную Украины

Футболист киевского "Динамо" оказался на радаре у сразу двух клубов из разных чемпионатов. 

Виктор Цыганков может уйти летом из "Жироны", клуб уже готовится к этому. 

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спорт футбол Артем Милевский тренер IGNIS
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