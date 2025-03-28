Милевский объяснил, чем будет заниматься в футболе

Милевский ответил на слухи о начале тренерской карьеры
Бывший форвард сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Милевский объяснил, чем хочет заниматься в будущем. Деятельность спортсмена будет связана с футболом.
Милевский прокомментировал слухи о начале тренерской карьеры на своем TikTok-канале.
Артем Милевский завершил карьеру в 2021 году. Его последним клубом стал "Минай". В последнее время бывший форвард "Динамо" работает в клубе IGNIS из медиалиги, где также играет его друг Александр Алиев. Тренером Милевский не собирается становиться. Однако это не значит, что он уйдет из футбола.
Планы Милевского
Бывший футболист признался, что тренерская карьера не для него. Ему жалко современных наставников, у которых слишком много обязанностей, а критики еще больше. Но у Милевского есть идея по поводу того, какую функцию он сможет выполнять в футболе.
Экс-форвард намекнул на то, что хочет стать спортивным агентом. Он хотел бы найти нападающего и привести его в "Динамо", чтобы у парня все получилось в карьере. Также Милевскому было бы интересно работать с форвардами в клубе.
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