Милевский объяснил, чем будет заниматься в футболе

Артем Милевский в 2025 году. Фото: instagram.com/timi1010/

Бывший форвард сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Милевский объяснил, чем хочет заниматься в будущем. Деятельность спортсмена будет связана с футболом.

Милевский прокомментировал слухи о начале тренерской карьеры на своем TikTok-канале.

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Артем Милевский завершил карьеру в 2021 году. Его последним клубом стал "Минай". В последнее время бывший форвард "Динамо" работает в клубе IGNIS из медиалиги, где также играет его друг Александр Алиев. Тренером Милевский не собирается становиться. Однако это не значит, что он уйдет из футбола.

Артем Милевский (справа) в матче за "Динамо". Фото: УНИАН

Планы Милевского

Бывший футболист признался, что тренерская карьера не для него. Ему жалко современных наставников, у которых слишком много обязанностей, а критики еще больше. Но у Милевского есть идея по поводу того, какую функцию он сможет выполнять в футболе.

Экс-форвард намекнул на то, что хочет стать спортивным агентом. Он хотел бы найти нападающего и привести его в "Динамо", чтобы у парня все получилось в карьере. Также Милевскому было бы интересно работать с форвардами в клубе.

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