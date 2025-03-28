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Мілевський відповів на чутки про початок тренерської кар'єри

28 березня 2025 12:32
Іван Крутогоров - Редактор
Мілевський пояснив, чим займатиметься у футболі
Артем Мілевський у 2025 році. Фото: instagram.com/timi1010/
Іван Крутогоров - Редактор

Колишній форвард збірної України та київського "Динамо" Артем Мілевський пояснив, чим хоче займатися в майбутньому. Діяльність спортсмена буде пов'язана з футболом.

Мілевський прокоментував чутки про початок тренерської кар'єри на своєму TikTok-каналі.

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Артем Мілевський завершив кар'єру 2021 року. Його останнім клубом став "Минай". Останнім часом колишній форвард "Динамо" працює в клубі IGNIS із медіаліги, де також грає його друг Олександр Алієв. Тренером Мілевський не збирається ставати. Однак це не означає, що він піде з футболу.

Артем Милевский
Артем Мілевський (праворуч) у матчі за "Динамо". Фото: УНІАН

Плани Мілевського

Колишній футболіст зізнався, що тренерська кар'єра не для нього. Йому шкода сучасних наставників, у яких занадто багато обов'язків, а критики ще більше. Але у Мілевського є ідея з приводу того, яку функцію він зможе виконувати у футболі.

Ексфорвард натякнув на те, що хоче стати спортивним агентом. Він хотів би знайти нападника і привести його в "Динамо", щоб у хлопця все вийшло в кар'єрі. Також Мілевському було б цікаво працювати з форвардами в клубі.

Нагадаємо, тренер команди з Прем'єр-ліги озвучив амбіції очолити збірну України.

Футболіст київського "Динамо" опинився на радарі в одразу двох клубів із різних чемпіонатів.

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спорт футбол Артем Мілевський тренер IGNIS
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