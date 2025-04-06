Алієв і Мілевський стали барменами в Києві — що відомо

Артем Мілевський та Олександр Алієв. Фото: instagram.com/aliev_sasha8

В Україні продовжуються турніри Медіаліги. Вони привертають увагу, у тому числі відомими футбольними іменами.

Колишні гравці київського "Динамо" та збірної України Артем Мілевський та Олександр Алієв тимчасово стали барменами задля акції, яку провів їхній нинішній клуб з Медіаліги, пише Tribuna.com.

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Це сталося під час зустрічі з вболівальниками в одному з київських барів. Тоді ж відбувався збір коштів для благодійного фонду.

Мілевський та Алієв

Під час зустрічі із вболівальниками Мілевський та Алієв зробили декілька коктейлів для гостей та всіх охочих.

Їх можна було скуштувати за донат, який йшов у благодійний фонд.

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