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Мілевський та Алієв раптово стали барменами — що сталося

6 квітня 2025 15:25
Максим Коваленко - Редактор
Алієв і Мілевський стали барменами в Києві — що відомо
Артем Мілевський та Олександр Алієв. Фото: instagram.com/aliev_sasha8
Максим Коваленко - Редактор

В Україні продовжуються турніри Медіаліги. Вони привертають увагу, у тому числі відомими футбольними іменами.

Колишні гравці київського "Динамо" та збірної України Артем Мілевський та Олександр Алієв тимчасово стали барменами задля акції, яку провів їхній нинішній клуб з Медіаліги, пише Tribuna.com.

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Це сталося під час зустрічі з вболівальниками в одному з київських барів. Тоді ж відбувався збір коштів для благодійного фонду. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Мілевський та Алієв 

Під час зустрічі із вболівальниками Мілевський та Алієв зробили декілька коктейлів для гостей та всіх охочих. 

Їх можна було скуштувати за донат, який йшов у благодійний фонд.

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