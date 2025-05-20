Киммих стал лучшим игроком сезона по версии SofaScore

Не Дембеле, Ямал или Рафинья — назван лучший игрок в сезоне
Сейчас наиболее вероятными претендентами на "Золотой мяч-2025" являются Усман Дембеле ("ПСЖ"), Рафинья и Ламин Ямал (оба — "Барселона"). Все трое прекрасно выступили в Лиге чемпионов и в своих чемпионатах.
При этом, авторитетный статистический портал SofaScore назвал лучшим другого футболиста.
Кого назвали лучшим футболистом сезона
Аналитики SofaScore назвали лучшим игроком сезона полузащитника мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммиха из мюнхенской "Баварии".
🏆 | Игрок сезона- Sofascore Football (@SofascoreINT) 20 мая 2025 года
Йозуа Киммих в Бундеслиге 2024/25:
👕 33 появления
👌 119,2 касаний п/г (🥇)
⚽️ 3 гола
🅰️ 6 результативных передач
📮 10,54 ксА (🥈)
🎁 16 созданных больших моментов
🔑 84 ключевых паса (🥈)
👟 96,5 точных пасов п/г (🥇)
⏩ 16,2 пасов в последнюю треть п/г (🥇)
✅... pic.twitter.com/JQUt42TFpO
Немецкий футболист сыграл ключевую роль в чемпионском триумфе "Баварии", за которую провел 33 матча, в которых забил три гола и отдал семь голевых передач. Средняя оценка Киммиха составляла 7,91, которая была самой высокой.
Во всех турнирах сезона Киммих сыграл 50 матчей, добавив в свой актив еще пять ассистов.
Относительно Киммиха отметили, что игрок одинаково эффективно действовал в полузащите и на позиции правого защитника, демонстрируя лидерские качества и высокий игровой интеллект.
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"Золотой мяч-2025" может не достаться Усману Дембеле.
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