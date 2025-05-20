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Не Дембеле, Ямал или Рафинья — назван лучший игрок в сезоне

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Дата публикации 20 мая 2025 18:43
Киммих стал лучшим игроком сезона по версии SofaScore
Ламин Ямал и Рафинья. Фото: Reuters

Сейчас наиболее вероятными претендентами на "Золотой мяч-2025" являются Усман Дембеле ("ПСЖ"), Рафинья и Ламин Ямал (оба — "Барселона"). Все трое прекрасно выступили в Лиге чемпионов и в своих чемпионатах.

При этом, авторитетный статистический портал SofaScore назвал лучшим другого футболиста.

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Кого назвали лучшим футболистом сезона

Аналитики SofaScore назвали лучшим игроком сезона полузащитника мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммиха из мюнхенской "Баварии".

Немецкий футболист сыграл ключевую роль в чемпионском триумфе "Баварии", за которую провел 33 матча, в которых забил три гола и отдал семь голевых передач. Средняя оценка Киммиха составляла 7,91, которая была самой высокой.

Во всех турнирах сезона Киммих сыграл 50 матчей, добавив в свой актив еще пять ассистов.

Относительно Киммиха отметили, что игрок одинаково эффективно действовал в полузащите и на позиции правого защитника, демонстрируя лидерские качества и высокий игровой интеллект.

Напомним, столичное "Динамо" может иметь долги перед Дмитрием Фирташем.

"Александрия" не договорилась с Русланом Ротанем о новом контракте и уйдет в другие клубы.

Сразу два клуба готовы подписать тренера"Кривбасса" Юрия Вернидуба.

"Золотой мяч-2025" может не достаться Усману Дембеле.

футбол Рафинья Усман Дембеле Ламин Ямал Йозуа Киммих
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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