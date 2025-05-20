Киммих стал лучшим игроком сезона по версии SofaScore

Ламин Ямал и Рафинья. Фото: Reuters

Сейчас наиболее вероятными претендентами на "Золотой мяч-2025" являются Усман Дембеле ("ПСЖ"), Рафинья и Ламин Ямал (оба — "Барселона"). Все трое прекрасно выступили в Лиге чемпионов и в своих чемпионатах.

При этом, авторитетный статистический портал SofaScore назвал лучшим другого футболиста.

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Аналитики SofaScore назвали лучшим игроком сезона полузащитника мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммиха из мюнхенской "Баварии".

🏆 | Игрок сезона



Йозуа Киммих в Бундеслиге 2024/25:



👕 33 появления

👌 119,2 касаний п/г (🥇)

⚽️ 3 гола

🅰️ 6 результативных передач

📮 10,54 ксА (🥈)

🎁 16 созданных больших моментов

🔑 84 ключевых паса (🥈)

👟 96,5 точных пасов п/г (🥇)

⏩ 16,2 пасов в последнюю треть п/г (🥇)

✅... pic.twitter.com/JQUt42TFpO - Sofascore Football (@SofascoreINT) 20 мая 2025 года

Немецкий футболист сыграл ключевую роль в чемпионском триумфе "Баварии", за которую провел 33 матча, в которых забил три гола и отдал семь голевых передач. Средняя оценка Киммиха составляла 7,91, которая была самой высокой.

Во всех турнирах сезона Киммих сыграл 50 матчей, добавив в свой актив еще пять ассистов.

Относительно Киммиха отметили, что игрок одинаково эффективно действовал в полузащите и на позиции правого защитника, демонстрируя лидерские качества и высокий игровой интеллект.

Напомним, столичное "Динамо" может иметь долги перед Дмитрием Фирташем.

"Александрия" не договорилась с Русланом Ротанем о новом контракте и уйдет в другие клубы.

Сразу два клуба готовы подписать тренера"Кривбасса" Юрия Вернидуба.

"Золотой мяч-2025" может не достаться Усману Дембеле.