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Не Дембеле, Ямал чи Рафінья — названо найкращого гравця в сезоні

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Дата публікації: 20 травня 2025 18:43
Кімміх став найкращим гравцем сезону за версією SofaScore
Ламін Ямал та Рафінья. Фото: Reuters

Наразі найімовірнішими претендентами на "Золотий м’яч-2025" є Усман Дембеле ("ПСЖ"), Рафінья та Ламін Ямал (обидва — "Барселона"). Всі троє чудово виступили в Лізі чемпіонів та в своїх чемпіонатах.

При цьому, авторитетний статистичний портал SofaScore, назвав найкращим іншого футболіста.

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Аналітики SofaScore назвали найкращим гравцем сезону півзахисника мюнхенської "Баварії" Йозуа Кімміха з мюнхенської "Баварії".

Німецький футболіст зіграв ключову роль у чемпіонському тріумфі "Баварії", за яку провів 33 матчі, у яких забив три голи та віддав сім гольових передач. Середня оцінка Кімміха становила 7,91, яка була найвищою.

У всіх турнірах сезону Кімміх зіграв 50 матчів, додавши до свого активу ще п’ять асистів.

Стосовно Кімміха відзначили, що гравець однаково ефективно діяв у півзахисті та на позиції правого захисника, демонструючи лідерські якості та високий ігровий інтелект.

Нагадаємо, столичне "Динамо" може мати борги перед Дмитром Фірташем.

"Олександрія" не домовилась з Русланом Ротанем щодо нового контракту й піде в інші клуби.

Одразу два клуби готові підписати тренера "Кривбаса" Юрія Вернидуба.

"Золотий м'яч-2025" може не дістатися Усману Дембеле.

футбол Рафінья Усман Дембеле Ламін Ямал Йозуа Кімміх
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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