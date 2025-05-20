Кімміх став найкращим гравцем сезону за версією SofaScore

Ламін Ямал та Рафінья. Фото: Reuters

Наразі найімовірнішими претендентами на "Золотий м’яч-2025" є Усман Дембеле ("ПСЖ"), Рафінья та Ламін Ямал (обидва — "Барселона"). Всі троє чудово виступили в Лізі чемпіонів та в своїх чемпіонатах.

При цьому, авторитетний статистичний портал SofaScore, назвав найкращим іншого футболіста.

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Аналітики SofaScore назвали найкращим гравцем сезону півзахисника мюнхенської "Баварії" Йозуа Кімміха з мюнхенської "Баварії".

🏆 | Player of the Season



Joshua Kimmich in the 2024/25 Bundesliga:



👕 33 appearances

👌 119.2 touches p/g (🥇)

⚽️ 3 goals

🅰️ 6 assists

📮 10.54 xA (🥈)

🎁 16 big chances created

🔑 84 key passes (🥈)

👟 96.5 accurate passes p/g (🥇)

⏩ 16.2 passes into final third p/g (🥇)

✅… pic.twitter.com/JQUt42TFpO — Sofascore Football (@SofascoreINT) May 20, 2025

Німецький футболіст зіграв ключову роль у чемпіонському тріумфі "Баварії", за яку провів 33 матчі, у яких забив три голи та віддав сім гольових передач. Середня оцінка Кімміха становила 7,91, яка була найвищою.

У всіх турнірах сезону Кімміх зіграв 50 матчів, додавши до свого активу ще п’ять асистів.

Стосовно Кімміха відзначили, що гравець однаково ефективно діяв у півзахисті та на позиції правого захисника, демонструючи лідерські якості та високий ігровий інтелект.

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