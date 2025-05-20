Кімміх став найкращим гравцем сезону за версією SofaScore

Не Дембеле, Ямал чи Рафінья — названо найкращого гравця в сезоні
Наразі найімовірнішими претендентами на "Золотий м’яч-2025" є Усман Дембеле ("ПСЖ"), Рафінья та Ламін Ямал (обидва — "Барселона"). Всі троє чудово виступили в Лізі чемпіонів та в своїх чемпіонатах.
При цьому, авторитетний статистичний портал SofaScore, назвав найкращим іншого футболіста.
Кого назвали найкращим футболістом сезону
Аналітики SofaScore назвали найкращим гравцем сезону півзахисника мюнхенської "Баварії" Йозуа Кімміха з мюнхенської "Баварії".
🏆 | Player of the Season— Sofascore Football (@SofascoreINT) May 20, 2025
Joshua Kimmich in the 2024/25 Bundesliga:
👕 33 appearances
👌 119.2 touches p/g (🥇)
⚽️ 3 goals
🅰️ 6 assists
📮 10.54 xA (🥈)
🎁 16 big chances created
🔑 84 key passes (🥈)
👟 96.5 accurate passes p/g (🥇)
⏩ 16.2 passes into final third p/g (🥇)
✅… pic.twitter.com/JQUt42TFpO
Німецький футболіст зіграв ключову роль у чемпіонському тріумфі "Баварії", за яку провів 33 матчі, у яких забив три голи та віддав сім гольових передач. Середня оцінка Кімміха становила 7,91, яка була найвищою.
У всіх турнірах сезону Кімміх зіграв 50 матчів, додавши до свого активу ще п’ять асистів.
Стосовно Кімміха відзначили, що гравець однаково ефективно діяв у півзахисті та на позиції правого захисника, демонструючи лідерські якості та високий ігровий інтелект.
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